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РБК
РБК

Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
РИА Новостивчера в 15:03
Подробнее о событии
RT на русском

Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе

RT на русском18:14
ТАСС

Центр примирения враждующих сторон сообщил о готовящихся боевиками провокациях в Сирии

ТАССвчера в 15:07
Комсомольская правда

Террористы в Сирии готовят провокации с применением химоружия

Комсомольская правдавчера в 15:54
Московский Комсомолец

Военные РФ сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Московский Комсомолецвчера в 15:33
Газета.Ru

Террористы готовят провокации с ядовитыми веществами в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:16
РБК

Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

РБК17:00
РИА Новости

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

РИА Новостивчера в 15:03

В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Газета.Ruвчера в 05:43
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUMвчера в 02:34
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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу возобновил снижение цен blue chips вслед за откатом в США и подешевевшей нефтью (Brent упала ниже $40 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-0,7%, лидерами отката выступают акции "Яндекса" вслед за упавшим в США технологическим сектором.
Интерфаксвчера в 03:21

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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