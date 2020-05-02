Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель». По данным канала, российские военнослужащие помешали представителям США войти в город Камышлы, где находится российская военная база.

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