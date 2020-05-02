Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские военные преградили путь американцам в Сирии

Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель». По данным канала, российские военнослужащие помешали представителям США войти в город Камышлы, где находится российская военная база.
Читать в источнике
Комментировать175

Подробнее о событии

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Lenta.ruвчера в 14:22

Появилось видео российско-американского столкновения в Сирии

Рамблервчера в 15:20

В Сирии российские военные преградили путь американскому конвою

РЕН ТВвчера в 13:59

Курды устроили провокацию против российских военных в Сирии: «перехват американского патруля - выдумка»

Avia.proвчера в 23:43

Российские военные преградили путь американцам в Сирии

News.ruвчера в 12:27

Военная полиция РФ блокировала патруль США в Сирии

ФАНвчера в 11:32

Российские военные «отомстили» американскому патрулю в Сирии

Российский Диалогвчера в 10:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

Neva.Today 01 мая в 05:54
27
Происшествия

В Боливии разбился самолет с испанцами на борту

Шесть человек, включая двух боливийских пилотов и четырех испанцев, которых собирались репатриировать, погибли в Боливии в результате крушения самолета, об этом говорится сообщении национальных ВВС в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:24
4
Путешествия

Сенатор посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых за границей

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:24
583
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,7K
Общество

Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы вчера в 08:00
3K
Политика

Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву

Известия вчера в 02:38
405
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
3,1K
Игры

В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go

Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru 01 мая в 10:03
3
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками

Эхо Москвы вчера в 06:00
350
Происшествия

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 02:26
8
Общество

В Омской области умер четвертый зараженный коронавирусом

Количество умерших достигло четырех человек. Количество зараженных коронавирусом увеличилось на 11 человек.
Город55.ру 02:24
3
Общество

В Подмосковье решили ввести масочный режим

Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском 01 мая в 11:22
1,9K
Здоровье

В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина

У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
1
Происшествия

Врач выпал из окна больницы в Воронежской области

В Воронежской области проводится проверка по факту происшествия в Новоусманской районной больнице, в результате которого травмы получил врач скорой помощи.
Российская газета вчера в 14:55
1,9K
Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
249
Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

BFM.ru 01:48
319
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

RT на русском вчера в 19:49
98
Общество

Для россиян на самоизоляции парки ведут «дневники цветения»

Российская газета 00:30
Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
288
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Происшествия

Дочь пенсионера, брошенного с коронавирусом у подъезда, пожаловалась в СК

Пенсионера привезли к его дому и, как сообщалось, оставили у подъезда.
Говорит Москва вчера в 11:25
167
Происшествия

На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов

Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 02:34
12
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
220
Культура

В Сети появилась запись репетиции «Волка» из шоу «Маска»

26 апреля в эфире телеканала «НТВ» состоялся финал вокально-костюмированного шоу «Маска».
OvideO.ru вчера в 15:32
5
Политика

У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус

У премьера-министра Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 30 апреля в 12:53
6,2K
Происшествия

ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 2014 года

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:56
148
Происшествия

В Московской области загорелся склад с растительным маслом

На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.
REGNUM 02:21
1
Общество

Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
652
Общество

Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия вчера в 08:52
7
Наука

Найдено эффективное средство от комаров

Faktom 01 мая в 09:07
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное