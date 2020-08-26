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Актуальные Новости

Российские военные пресекли провокацию американских солдат в Сирии

Российские военные сумели пресечь провокацию со стороны американских солдат на территории Сирии. Отмечен указанный инцидент в провинции Хасака.В источнике
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Газета.Ru

Военные РФ обыграли солдат США на ралли во время Международных армейских игр в Сирии

Газета.Ruвчера в 13:52
Царьград

Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии «жёсткий прессинг» - видео

Царьградвчера в 14:04
Lenta.ru

Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео

Lenta.ruвчера в 12:00
Народные новости

Международные армейские игры набирают обороты в сирийской Хасаке

Народные новостивчера в 11:11
Rusvesna.su

СРОЧНО: Как армия России гоняла военных США в Сирии — репортаж РВ

Rusvesna.suвчера в 09:44
Piter.tv

«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео

Piter.tvвчера в 08:36
Avia.pro

«Раздавили как таракана»: российский БТР протаранил американский бронеавтомобиль на огромной скорости и попал на видео

Avia.proвчера в 04:44

Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что вернуться к привычному образу жизни после пандемии коронавируса россиянам удастся лишь к лету 2021 года.
Газета.Ruвчера в 07:29
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Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина по поводу Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин «не проявил гибкости» в связи с болезнью оппозиционера Алексея Навального, которая могла быть вызвана отравлением, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъвчера в 12:24
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической "агрессии" со стороны России НАТО должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами.
РИА Новости23:21
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Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Прокуратура Башкирии подала кассационную жалобу на решение Верховного суда Башкирии по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы Кировского районного суда города.
Интерфаксвчера в 05:19
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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