Озон-убийца: это вещество эффективно нейтрализует коронавирус

Предыдущиеэксперименты показали, что он эффективен и против коронавируса, однако применявшиеся в тех исследованиях концентрации – от 1 до 6 ppm –потенциально токсичны для человека.