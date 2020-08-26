Российские военные пресекли провокацию американских солдат в Сирии
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Российские военные сумели пресечь провокацию со стороны американских солдат на территории Сирии. Отмечен указанный инцидент в провинции Хасака.В источнике
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Военные РФ обыграли солдат США на ралли во время Международных армейских игр в Сирии
Газета.Ruвчера в 13:52