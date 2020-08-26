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Экономика сегодня

Военные РФ разгромили американцев на «раллийных гонках» в Сирии

Российские военные выиграли у американцев, обогнав и заблокировав им путь. Победа в гонках показывает, что Российская армия и военная полиция имеют качественное техническое оснащение. Техника РФ в Сирии зарекомендовала себя не только по параметру надежности, но и по скорости.В источнике
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Газета.Ru

Военные РФ обыграли солдат США на ралли во время Международных армейских игр в Сирии

Газета.Ruвчера в 13:52
Политическая Экспертиза

Военнослужащие РФ пресекли провокацию солдат США в сирийской Хасаке

Политическая Экспертизавчера в 12:16
ФАН

Военные РФ обыграли США на ралли в рамках Международных армейских игр в Сирии

ФАНвчера в 12:08
Экономика сегодня

Военные РФ разгромили американцев на «раллийных гонках» в Сирии

Экономика сегоднявчера в 12:00
Народные новости

Международные армейские игры набирают обороты в сирийской Хасаке

Народные новостивчера в 11:11
Российский Диалог

Российский патруль с вертолетом мастерски заблокировал американцев в Сирии: кадры с крыши «Тайфуна»

Российский Диалогвчера в 12:08
Rusvesna.su

СРОЧНО: Как армия России гоняла военных США в Сирии — репортаж РВ

Rusvesna.suвчера в 09:44

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
РБКвчера в 04:18
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Лукашенко оценил потери Белоруссии от «хождения по улицам»

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова, кроме прочего они обсудили тему исполнения государственного бюджета, передает агентство БЕЛТА.
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Радио Sputnik25 августа в 06:27
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Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02

Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".
РИА Новости23:50

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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