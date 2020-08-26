Военные РФ разгромили американцев на «раллийных гонках» в Сирии
Российские военные выиграли у американцев, обогнав и заблокировав им путь. Победа в гонках показывает, что Российская армия и военная полиция имеют качественное техническое оснащение. Техника РФ в Сирии зарекомендовала себя не только по параметру надежности, но и по скорости.В источнике
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