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Актуальные Новости

Российские военные пресекли провокацию американских солдат в Сирии

Российские военные сумели пресечь провокацию со стороны американских солдат на территории Сирии. Отмечен указанный инцидент в провинции Хасака.В источнике
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Lenta.ru

Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео

Lenta.ruвчера в 12:00
Газета.Ru

Военные РФ обыграли солдат США на ралли во время Международных армейских игр в Сирии

Газета.Ruвчера в 13:52
Российский Диалог

Российский патруль с вертолетом мастерски заблокировал американцев в Сирии: кадры с крыши «Тайфуна»

Российский Диалогвчера в 12:08
Царьград

"Всё, блокируй!": Как русские "нагнали жути" на американцев в Сирии

Царьград02:30
Rusvesna.su

СРОЧНО: Как армия России гоняла военных США в Сирии — репортаж РВ

Rusvesna.suвчера в 09:44
Piter.tv

«Жесткий прессинг» военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео

Piter.tvвчера в 08:36
Avia.pro

«Раздавили как таракана»: российский БТР протаранил американский бронеавтомобиль на огромной скорости и попал на видео

Avia.proвчера в 04:44

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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Названы отличия универсальных десантных кораблей от «Мистралей»

Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
РИА Новости01:18
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Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В среду, 26 августа, на полях международной военной выставки «Армия-2020», замглавы российского военного ведомства генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о том, как обстоят дела с дедовщиной в вооруженных силах страны.
ГЛАС.RUвчера в 03:56
1,9K

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Синод РПЦ сменил главу православной церкви в Белоруссии

"Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности и выразил ему благодарность за понесенные труды", - отметил он.
РЕН ТВ25 августа в 10:09
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В Свердловской области изменили правила тестирования на коронавирус

Приоритетными являются граждане, прибывшие в РФ с симптомами, контактные лица с симптомами (если признаков ОРВИ нет, тестирование проведут на 8-10 день со дня контакта), люди с диагнозом «внебольничная пневмония», а также медики из «красной зоны» и имеющие симптомы.
Evo-rus.com02:49
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Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
МК-Спорт25 августа в 11:43
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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В Новосибирске найдено тело пропавшего подростка с аутизмом

Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в Новосибирске во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти, сообщила в четверг журналистам представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
РИА Новости02:35
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