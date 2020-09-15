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Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения

Совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября. Также Россия пригласила военных Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана для участия в учениях «Кавказ-2020».В источнике
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РИА Новости

Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения

РИА Новости04:50
РБК

Российские десантники приехали на военные учения в Белоруссию

РБК05:48
RT на русском

Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения

RT на русском04:49
Lenta.ru

Российские десантники прибыли в Белоруссию

Lenta.ru05:32
Газета.Ru

Российские военные прибыли в Белоруссию на учения «Славянское братство»

Газета.Ru04:58
ТАСС

Десантники РФ прибыли в Белоруссию для участия в совместном учении

ТАСС05:24
Интерфакс

Российские военные прибудут в Белоруссию на учения 16-17 сентября

Интерфаксвчера в 10:53
КП - Беларусь

Россия отправит в Беларусь 300 десантников и около 70 единиц боевой техники

КП - Беларусь13 сентября в 07:22

Чешское правительство заявило о второй волне коронавируса в стране

Чехию захлестывает вторая волна пандемии COVID-19, и доступных мощностей медицинских учреждений может не хватить для госпитализации всех зараженных с тяжелыми признаками заболевания.
Вечерняя Москвавчера в 18:56
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АВВ установил систему электродвижения Azipod на новый паром Wasaline

Как отмечается, в сообщении пресс-службы АВВ, установка системы Azipod на борт парома была выполнена за одну неделю, а благодаря эффективности работы системы, экономия времени эксплуатации судна составит до четырех дней в год.
PortNews01:19

Воронежским детям, чья семья погибла в сливной яме, назначили опекуна

Воронеж, 15 сентября 2020, 12:37 — REGNUM Постановление о назначении опекуна двум маленьким девочкам, семья которых погибла в сливной яме в августе, подписал глава Новоусманского района Воронежской области Дмитрий Маслов.
REGNUM05:37
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Минобороны Белоруссии допускает силовой ответ на угрозы из-за рубежа

В Минобороны Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы стране, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов (его слова приводятся на сайте ведомства).
Коммерсантъ05:15
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Стратегические бомбардировщики США В-52Н снова прошли возле Крыма

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REGNUMвчера в 11:19
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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