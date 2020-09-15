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РБК
РБК

Российские десантники приехали на военные учения в Белоруссию

Для участия в военных учениях «Славянское братство — 2020» на Брестский полигон приехали военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.В источнике
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Телеканал 360°

Совместные российско-белорусские учения «Славянское братство» начались под Брестом

Телеканал 360°11:44
РИА Новости

В Белоруссии начались совместные с Россией учения «Славянское братство»

РИА Новости08:10
РБК

Минобороны России назвало тематику учений «Славянское братство»

РБК09:37
BFM.ru

В Белоруссии стартовали учения «Славянское братство — 2020»

BFM.ru08:33
ТАСС

Россия и Белоруссия создали совместную тактическую группу на учениях «Славянское братство»

ТАСС12:43
Газета.Ru

Минобороны РФ заверило, что российско-белорусские учения не направлены против других стран

Газета.Ru08:29
Новая газета

Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в учениях

Новая газета05:02
КП - Беларусь

Учения «Славянское братство - 2020»: на полигоне Брестский высадились российские десантники

КП - Беларусь07:38

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUM10:58
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Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом

Sony Corp сократила предполагаемый объем производства игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 в текущем финансовом году на 4 млн единиц - примерно до 11 млн единиц, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс07:46
5

Динамо (Киев) — АЗ 0:0 (1-й тайм)

Во вторник, 15 сентября, в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» пройдёт матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» (Украина) и «АЗ Алкмаром» (Нидерланды).
ГЛАС.RU23:40
1

Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс12:14
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Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
BFM.ru10:40
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Fesco намерена взыскать с ряда акционеров долги по выданным займам

Как ранее сообщало издание РБК, структуры транспортной группы Fesco в мае направили письмо своим крупнейшим акционерам Магомедову и американской инвесткомпании TPG Group с требованием вернуть кредиты в размере $1,046 млрд.
ТАСС08:45