Российские десантники приехали на военные учения в Белоруссию
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Для участия в военных учениях «Славянское братство — 2020» на Брестский полигон приехали военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.В источнике
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