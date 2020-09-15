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Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения

Совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября. Также Россия пригласила военных Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана для участия в учениях «Кавказ-2020».В источнике
Подробнее о событии
Говорит Москва

В Белоруссии начались российско-белорусские учения «Славянское братство»

Говорит Москва08:26
Интерфакс

Российские военные прибудут в Белоруссию на учения 16-17 сентября

Интерфаксвчера в 10:53
РИА Новости

В Белоруссии начались совместные с Россией учения «Славянское братство»

РИА Новости08:10
ТАСС

В Белоруссии начались совместные с Россией учения «Славянское братство»

ТАСС08:10
Новая газета

Российские десантники прибыли в Беларусь для участия в учениях

Новая газета05:02
BFM.ru

В Белоруссии стартовали учения «Славянское братство — 2020»

BFM.ru08:33
Piter.tv

Стало известно, с какой целью проводятся учения «Славянское братство – 2020»

Piter.tvвчера в 08:02
КП - Беларусь

Учения «Славянское братство - 2020»: на полигоне Брестский высадились российские десантники

КП - Беларусь07:38

«Нас просят молчать»: когда объявят о загадочном астрономическом открытии

Сегодня, 14 сентября 2020 года, ученые Королевского астрономического общества на пресс-брифинге расскажут о важном астрономическом открытии, которое долгое время держалось в строжайшем секрете.
«Нас просят молчать»: когда объявят о загадочном астрономическом открытии
Ридусвчера в 03:20
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Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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Патрушев исключил «ракетно-ядерные» договорённости без учёта ПРО США

Выйти на жизнеспособные договорённости по «ракетно-ядерным делам» между США и Россией без учёта американской глобальной ПРО невозможно, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском06:39
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах

Япония намерена продолжать диалог с Россией по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, заявил избранный председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
НТВвчера в 08:11
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
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