Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения
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Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения
Совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестском в Белоруссии с 14 по 25 сентября. Также Россия пригласила военных Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана для участия в учениях «Кавказ-2020».В источнике
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