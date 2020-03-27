Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Военные РФ продезинфицировали пансионат для пожилых в итальянском Бергамо

ТАСС09:23

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

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Российские военные продезинфицировали итальянский пансионат для пожилых

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