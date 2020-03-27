Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте. На их вооружении мобильные комплексы дезинфекции и мобильные же лаборатории, которые позволяют в кратчайшие сроки определять возбудителя инфекции.
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Российские военные продезинфицировали второй пансионат для пожилых в Италии

Взгляд.рувчера в 23:38

Российские военные продолжают противоэпидемические мероприятия в Италии

ТАССвчера в 22:05

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Газета.Ruвчера в 14:32

Минобороны показало видео дезинфекции помещения врачами в Италии

РБКвчера в 17:53

Российские специалисты продезинфицировали пансионат в Ломбардии: видео

ТК Звездавчера в 22:00

Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии

РИА Новостивчера в 22:15

Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии

Lenta.ruвчера в 08:19
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Общество

США вышли на первое место по количеству заразившихся коронавирусом

По количеству погибших от коронавируса на первом месте остаётся Италия — более 8 тысяч пациентов.
Газета Кемерова вчера в 12:29
Политика

В Казахстане впервые женщина возглавила регион

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Гульшары Абдыкаликовой акимом Кызылординской области, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.
Интерфакс 00:40
Наука

Искусственный интеллект обнаружил лекарства от коронавируса

Planet Today 26 марта в 11:06
Происшествия

В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом

В Москве скончался четвертый человек с коронавирусом, пишет "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 13:08
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК вчера в 04:30
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Lenta.ru вчера в 19:29
Космос

NASA представило невероятные снимки поверхности Марса

Регион, в котором орбитальный аппарат NASA сделал опубликованные агентством фотографии, представляет собой одну из частей Валлес Маринерис – огромной системы каньонов, расположенной вдоль экватора Марса.
Дни24 25 марта в 11:20
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Российская газета вчера в 20:55
Общество

WSJ: пандемия привела к дефициту золота в свободной продаже в США

Вспышка нового коронавируса привела к резкому всплеску спроса на золото и даже образованию его дефицита в свободной продаже в США.
ТАСС вчера в 19:40
Авто

Названы самые «выносливые» бюджетные автомобили

Эксперты составили список автомобилей, которые способны проехать свыше 400 тысяч километров.
32CARS.ru 25 марта в 04:33
Общество

Россия приняла федеральные меры по борьбе с коронавирусом. Обобщение

Правительство России инициировало целый комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19: уже с 28 марта будут закрыты рестораны, бары, санатории, детские лагеря и горнолыжные курорты, а региональным властям рекомендовали запретить все массовые мероприятия и закрыть кинотеатры.
Интерфакс вчера в 09:36
Политика

Лукашенко: Мы боремся с коронавирусом без «шума и пыли»

По данным БелТА, президент Белоруссии сказал, что этим сейчас занимаются без «шума и пыли».
RuNews24.ru вчера в 07:24
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM вчера в 00:01
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Армия и оружие

Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 27 марта, нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.
РБК вчера в 19:14
Здоровье

На карантине по коронавирусу в Омске находятся почти 4000 человек

На домашнем карантине под наблюдением медиков находятся 3980 человек, в инфекционной больнице с признаками ОРВИ – 19 человек.
Коммерческие Вести вчера в 00:05
Экономика

МВФ и Украина достигли прогресса по дальнейшей финансовой поддержке

Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
РИА Новости 26 марта в 19:19
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Здоровье

В Саратове подтвердился второй случай заболевания коронавирусом

Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердился в Саратовской области.
Известия 01:06
Общество

Трамп подписал закон о выделении $2 трлн на поддержку экономики

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $2 трлн на поддержку граждан и экономики из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Экономика

Глава МВФ предупредила о мировой рецессии из-за коронавируса

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, подобную той, что была в 2009 году.
BFM.ru вчера в 13:06
Кино

Российский фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров

Российская мелодрама о любви подростков «14+» набрала на YouTube более 100 миллионов просмотров, сообщает информационный портал UgPressa.ru.
Ugpressa.ru вчера в 15:19
Единоборства

Шлеменко назвал предложенный гонорар за бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал сумму, которую ему предложили за поединок против Александра Емельяненко.
Газета.Ru 26 марта в 13:03
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Биатлон

Богалий: Российский биатлон ходит с протянутой рукой

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий обратилась к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву.
Нева Спорт вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Сообщается, что состояние Лещенко улучшается. Читайте также: " Песков подтвердил коронавирус у сотрудника Администрации президента"
Московский Комсомолец вчера в 06:37
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM вчера в 03:37
Кино

Звезда «Фантастических тварей» поделилась подробностями нового фильма

REGNUM вчера в 09:05
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия вчера в 03:35
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