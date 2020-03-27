Коронавирус
ВедомостиРоссийские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Политика
Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России
Немецкий депутат Робби Шлунд назвал санкции против России "абсурдными" и призвал их немедленно отменить.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Транспорт
Из-за пандемии ГИБДД переходит на особый режим работы
В МВД рассказали, что переходят на особый режим работы в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Общество
В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
Космос
В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида
Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
Энергетика
Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин предполагает, что цена на нефть вырастет к концу 2020 года.
Финансы
Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
Футбол
«Арсенал» установит статую в честь Венгера
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США
Внук королевы Елизаветы II с женой и сыном Арчи успел прилететь частным рейсом в Лос-Анджелес перед тем, как были закрыты границы между США и Канадой.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Здоровье
Министр здравоохранения встретится сегодня с родственниками изолированных сахалинцев
Министр здравоохранения Сахалинской области встретится с родственниками изолированных островитян.
Политика
Северная Македония вошла в НАТО
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Армия и оружие
Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии
У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Религия
Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса
Папа римский Франциск вечером 27 марта выступил с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии нового коронавируса.
Политика
Трамп подписал позволяющий мобилизовать военных резервистов указ
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет мобилизовать военных резервистов из-за распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Экономика
Глава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста).
Общество
Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Здоровье
Во Франции на рельсы вышел специальный санитарный поезд
Во Франции начал курсировать скоростной санитарный поезд, переоборудованный из пассажирского, передает ОТР.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Авто
УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ представил компактный полноприводный самосвал на базе бортового УАЗ-330365.
Экономика
Фондовые торги в США закрылись снижением индексов
Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.