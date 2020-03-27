Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Общество В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).

Космос В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.

Финансы Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в США Внук королевы Елизаветы II с женой и сыном Арчи успел прилететь частным рейсом в Лос-Анджелес перед тем, как были закрыты границы между США и Канадой.

Общество Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии «В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.

Религия Папа римский помолился о завершении пандемии коронавируса Папа римский Франциск вечером 27 марта выступил с обращением к «Граду и миру» (Urbi et Orbi), в ходе которого помолился о завершении пандемии нового коронавируса.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.