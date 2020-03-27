Коронавирус

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Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Российские военные начали работы по дезинфекции в итальянском Бергамо

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Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии

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Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

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Российские военные продезинфицировали пансионат для пожилых в Италии

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Бой коронавирусу: кадры работы военных РФ в пансионатах Бергамо

ТК Звезда10:54
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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
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В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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Внук королевы Елизаветы II с женой и сыном Арчи успел прилететь частным рейсом в Лос-Анджелес перед тем, как были закрыты границы между США и Канадой.
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Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
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«Торпедо-БелАЗ» одержало вторую победу на старте чемпионата Белоруссии

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Министр здравоохранения Сахалинской области встретится с родственниками изолированных островитян.
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Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет мобилизовать военных резервистов из-за распространения коронавируса COVID-2019.
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В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
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Глава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила о начале рецессии мировой экономики (снижение темпов экономического роста).
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Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

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Красная весна 15:42
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В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
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Во Франции на рельсы вышел специальный санитарный поезд

Во Франции начал курсировать скоростной санитарный поезд, переоборудованный из пассажирского, передает ОТР.
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Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

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Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
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УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

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Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта.
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