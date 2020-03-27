Коронавирус
ВедомостиРоссийские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Кино
Меган Маркл озвучила фильм о слонах
Герцогиня Сассекская озвучила закадровый текст в фильме «Слон» (Elephant).
Общество
Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Авто
1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada
АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Футбол
Тренер «Спартака» рассказал о сходстве команды с «Селтиком»
Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе "Спартака" Андреас Хинкель рассказал о сходствах российской команды с шотландским "Селтиком", передает "Спорт-Экспресс".
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса
Московский врач и телеведущий Мясников поясняет, что смертность пожилых людей совсем не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает, — доктор это сообщает на своем Telegram-канале.
Политика
Турция приостанавливает международное авиасообщение
Турция приостанавливает международное авиасообщение.
Общество
Песков назвал цель нерабочей недели
Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Общество
В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от человека
Представитель министерства здравоохранении Бельгии Эмманюэль Андрэ на пресс-конференции сообщил, что в стране зафиксирован случай передачи коронавирусной инфекции от человека кошке.
Общество
В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу
На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Армия и оружие
В США запущена ракета-носитель Atlas V с военным спутником связи
Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-6 (Advanced Extremely High Frequency - 6) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Футбол
Кокорин посоветовал смотреть сериал «Спартак» и слушать Егора Крида
Российская Премьер-Лига в «Инстаграме» опубликовала список рекомендаций от футболистов, которые помогут болельщикам интересно провести дома длинные выходные.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Экономика
ЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок
Центральный Банк России установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в размере 1%. Соответствующее решение по поддержке граждан, экономики и финансового сектора принято в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Кино
Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса
Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Игры
Epic Games Store бесплатно раздает новые игры
Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
Общество
В США число заражений коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом
Согласно подсчетам профессора университета Джонса Хопкинса Пола Ротмана, количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов - каждые три дня.
Общество
Малышева назвала коронавирус «сезонной инфекцией»
"Коронавирус будет сезонной инфекцией", - добавила Малышева.
Общество
На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану
Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Общество
Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита
В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
Экономика
По экономике Китая ударила вторая волна коронавируса
Вторая волна коронавирусной инфекции настигла китайскую экономику.
Авто
Сертифицирован УАЗ Пикап с «автоматом»
Вслед за Патриотом автоматической коробкой передач обзаведется и родственный УАЗ Пикап.