Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Читать в источнике
Комментировать839

Подробнее о событии

Минобороны показало видео работы российских врачей в Италии

РБК17:53

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Газета.Ru14:32

Военные РФ продезинфицировали пансионат для пожилых в итальянском Бергамо

ТАСС09:23

Российские военные продезинфицировали пансионат для пожилых в Италии

Взгляд.ру09:47

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомости09:41

Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии

РИА Новости11:51

Бой коронавирусу: кадры работы военных РФ в пансионатах Бергамо

ТК Звезда10:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Общество

Установлен диагноз Игоря Николаева

News.ru вчера в 19:18
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 25 марта в 03:06
Кино

Меган Маркл озвучила фильм о слонах

Герцогиня Сассекская озвучила закадровый текст в фильме «Слон» (Elephant).
News.ru 02:58
Общество

Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Московский Комсомолец 09:37
Авто

1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com 08:54
Футбол

Тренер «Спартака» рассказал о сходстве команды с «Селтиком»

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе "Спартака" Андреас Хинкель рассказал о сходствах российской команды с шотландским "Селтиком", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 00:35
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса

Московский врач и телеведущий Мясников поясняет, что смертность пожилых людей совсем не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает, — доктор это сообщает на своем Telegram-канале.
SMINEWS в Подольске 07:36
Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском 15:36
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
REGNUM 08:13
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Общество

В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от человека

Представитель министерства здравоохранении Бельгии Эмманюэль Андрэ на пресс-конференции сообщил, что в стране зафиксирован случай передачи коронавирусной инфекции от человека кошке.
Телеканал Санкт-Петербург 11:30
Общество

В России разработали тест для определения иммунитета к коронавирусу

На следующей неделе в распоряжении врачей появится новая тест-система, которая поможет определить людей, имеющих иммунитет к новому штамму коронавируса.
Профиль 08:08
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Армия и оружие

В США запущена ракета-носитель Atlas V с военным спутником связи

Ракета-носитель Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-6 (Advanced Extremely High Frequency - 6) для нужд американских военных стартовала в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
ТАСС вчера в 17:12
Футбол

Кокорин посоветовал смотреть сериал «Спартак» и слушать Егора Крида

Российская Премьер-Лига в «Инстаграме» опубликовала список рекомендаций от футболистов, которые помогут болельщикам интересно провести дома длинные выходные.
Чемпионат 11:49
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Lenta.ru 12:48
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 17:19
Экономика

ЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок

Центральный Банк России установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в размере 1%. Соответствующее решение по поддержке граждан, экономики и финансового сектора принято в связи с распространением коронавируса.
Комсомольская правда 10:09
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Кино

Голливудский актер Марк Блум скончался от коронавируса

Известный актёр Марк Блум умер на 70-м году жизни от серьезных осложнений, возникших в результате болезни, вызванным опасным вирусом - COVID-19.
Evo-rus.com 01:49
Игры

Epic Games Store бесплатно раздает новые игры

Сразу три игры стали доступны геймерам на онлайн-сервисе Epic Games Store. Среди них и кооперативный боевик World War Z.
iReactor 03:07
Общество

В США число заражений коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом

Согласно подсчетам профессора университета Джонса Хопкинса Пола Ротмана, количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов - каждые три дня.
Эхо Москвы 16:01
Общество

Малышева назвала коронавирус «сезонной инфекцией»

"Коронавирус будет сезонной инфекцией", - добавила Малышева.
Газета.Ru 18:18
Общество

На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Daily Storm 16:12
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ru 14:46
Общество

Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
ТАСС вчера в 19:02
Экономика

По экономике Китая ударила вторая волна коронавируса

Вторая волна коронавирусной инфекции настигла китайскую экономику.
ToDay News Ufa 11:43
Авто

Сертифицирован УАЗ Пикап с «автоматом»

Вслед за Патриотом автоматической коробкой передач обзаведется и родственный УАЗ Пикап.
Авторевю вчера в 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бергамо
Город в Италии
Город в итальянской области Ломбардия, административный центр одноимённой провинции. Расположен примерно на 50 км восточнее Милана по дороге на Брешиа и Венецию, в предгорьях Альп, в долине реки По. Население - 121,9 тыс. жителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное