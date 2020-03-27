Коронавирус
ВедомостиРоссийские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Политика
«МБХ Медиа»: Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии
Самолеты Игоря Сечина, Игоря Шувалова и Светланы Медведевой 21 раз летали за границу во время пандемии. Это подсчитало издание «МБХ Медиа».
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Политика
Швейцарцев возмутила статья о «бесполезности» российской помощи Италии
Читатели швейцарского издания Blick раскритиковали публикацию о "бесполезности" российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину после обращения к нации
С 16 по 22 марта показатель одобрения работы Путина по среднему значению составил 60,3%. Что же касается ответов о доверии президенту, то на соответствующий вопрос положительно ответили 67% опрошенных.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Политика
В Германии призвали Европу благодарить Россию и Китай за помощь
Китай, Россия и Куба направили в Италию необходимые медицинские материалы и своих экспертов для помощи в борьбе с коронавирусом, пишет журналист немецкого издания Der Tagesspiegel.
Общество
«Это не каникулы, это война»: врач-реаниматолог обратилась к россиянам
Реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова в программе "60 минут" обратилась к зрителям с просьбой оставаться дома.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big представил новый танец
Танцор Дмитрий Красилов, прославившийся после участия в клипе группы Little Big на песню Uno представил новый танец.
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Собянин: Салоны связи и зоомагазины не будут закрыты
В связи с введением новых ограничений в правительство Москвы поступило много обращений от москвичей, пишет мэр города Сергей Собянин.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Происшествия
В Волгоградской области подтвердили ещё три случая коронавируса
Волгоград, 27 марта 2020, 11:17 — REGNUM Три новых случая коронавирусной инфекции выявили у жителей Волгоградской области.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Экономика
Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности
Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.
Общество
Глава Минздрава дал совет по поводу бани во время эпидемии
«Если вы сходите и по нашей русской традиции погреетесь, попаритесь, это как раз поднимет иммунитет, это очень хорошо», — сказал глава Минздрава.
Энергетика
Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25
На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
Здоровье
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
Собянин открыл крупнейший коронавирусный стационар в ГКБ №15
Мэр Москвы Сергей Собянин 27 марта осмотрел новый коронавирусный стационар, развернутый в городской клинической больнице (ГКБ) №15 имени Филатова.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса
Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло до 519
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 385 до 519, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Энергетика
Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года
Мировые цены на нефть продолжают обваливаться в пятницу вечером, а марка Brent уже обновляла минимум с мая 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране
Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.