Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Политика ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину после обращения к нации С 16 по 22 марта показатель одобрения работы Путина по среднему значению составил 60,3%. Что же касается ответов о доверии президенту, то на соответствующий вопрос положительно ответили 67% опрошенных.

Политика В Германии призвали Европу благодарить Россию и Китай за помощь Китай, Россия и Куба направили в Италию необходимые медицинские материалы и своих экспертов для помощи в борьбе с коронавирусом, пишет журналист немецкого издания Der Tagesspiegel.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество Собянин: Салоны связи и зоомагазины не будут закрыты В связи с введением новых ограничений в правительство Москвы поступило много обращений от москвичей, пишет мэр города Сергей Собянин.

Общество Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии «В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.

Экономика Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.

Энергетика Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25 На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.

Энергетика Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года Мировые цены на нефть продолжают обваливаться в пятницу вечером, а марка Brent уже обновляла минимум с мая 2003 года, свидетельствуют данные торгов.