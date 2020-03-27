Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии

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Российские специалисты начали оказывать помощь жителям Бергамо

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Российские военные продезинфицировали пансионат для пожилых в Италии

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С 16 по 22 марта показатель одобрения работы Путина по среднему значению составил 60,3%. Что же касается ответов о доверии президенту, то на соответствующий вопрос положительно ответили 67% опрошенных.
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«Это не каникулы, это война»: врач-реаниматолог обратилась к россиянам

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РИА Новости вчера в 13:20
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Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
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Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

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«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
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В Волгоградской области подтвердили ещё три случая коронавируса

Волгоград, 27 марта 2020, 11:17 — REGNUM Три новых случая коронавирусной инфекции выявили у жителей Волгоградской области.
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Общество

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:01
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
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Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.
РБК 11:57
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Глава Минздрава дал совет по поводу бани во время эпидемии

«Если вы сходите и по нашей русской традиции погреетесь, попаритесь, это как раз поднимет иммунитет, это очень хорошо», — сказал глава Минздрава.
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Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
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Число смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло до 519

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 385 до 519, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
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На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране

Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.
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