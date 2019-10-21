Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВРоссийские военные проведут наблюдательные полеты над США и Польшей

В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территорией Польши и Соединенных Штатов. Как сообщает издание "Красная звезда", эти полеты будут выполнены в рамках Договора по открытому небу. Полет над территорией Польши будет проведен с 21 по 25 октября на самолете Ан-30Б.
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с чего всё началось

Наблюдательные полёты над Польшей и США

Наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Aн-30Б над территорией Польши будет выполняться в период с 21 по 25 октября 2019 года с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1400 километров.
Красная звездавчера в 17:00

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Евразия Daily18 октября в 02:59
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РЕН ТВ вчера в 23:13
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Газета.Ru вчера в 20:28
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РИА Новости вчера в 12:51
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Леди Гага рассказала, как восстанавливается после падения

Недавно «Рамблер» писал том, как Леди Гага во время выступления забралась на руки к поклоннику и вместе с ним рухнула со сцены.
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Политика

Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой

Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
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Комсомольская правда вчера в 03:11
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«Крылья Советов» спустя пять лет победили в Оренбурге

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Защитник Вячеслав Фомин, выступающий за молодежную команду казанского «Рубина», получил тяжелую травму в игре со «Спартаком» и сейчас находится в реанимации.
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RT на русском 19 октября в 23:51
Происшествия

Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26 человек

Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек.
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«Тамбов» подтвердил отставку Григоряна с поста главного тренера

ТК Звезда 19 октября в 11:10
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МВФ откладывает пересмотр страновых квот

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.
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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
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В России представили мессенджер «Серафим» для быстрых платежей

В Сочи представили мессенджер со встроенной системой быстрых платежей на базе российской платформы «Серафим».
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В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro

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Человек одинок во Вселенной: эволюция доказывает, что другой разумной жизни быть не может

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Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет

Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
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СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии

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