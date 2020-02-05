Российские военные провели патрулирование сирийской границы на нескольких маршрутах в провинциях Хасеке и Алеппо. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Facebook 6 февраля.

Российские военные провели патрулирование в Сирии без Турции

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