Армия и оружие
SM NewsРоссийские военные провели патрулирование в Сирии без Турции
Российские военные провели патрулирование сирийской границы на нескольких маршрутах в провинциях Хасеке и Алеппо. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Facebook 6 февраля.
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Турецкие военные не явились на совместное патрулирование на севере Сирии
Военное обозрение04 февраля в 00:26
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Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
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Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Общество
Лукашенко заявил о нарушении Россией обязательств по поставкам нефти
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Финансы
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Фигурное катание
Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе
Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Политика
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Кандидат в президенты США Джо Уолш выбыл из предвыборной гонки
Баллотировавшийся от Республиканской партии США на пост президента страны бывший сенатор Джо Уолш принял решение отказаться от соперничества с американским лидером Дональдом Трампом и вышел из предвыборной гонки.
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Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»
ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики, закупит наклейки Обама ЧМО для своего Северо-Кавказского филиала.
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Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
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МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Наука
Из биоотходов создали разбавитель для извлечения металлов в гидрометаллургии
Разбавитель получил название Neste MY Renewable Isoalkane, в основе которого лежит возобновляемый изоалкан, созданный исключительно из биологических отходов и остатков сырья.
Общество
Еще у 41 пассажира круизного судна в Японии обнаружен коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 41 пассажира круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с японским портом Йокогама.
Происшествия
Трех китайских студентов МГУ госпитализировали с температурой
Три китайских студента Московского государственного университета имени М.В Ломоносова госпитализированы с температурой, ранее в МГУ уже госпитализировали шесть обучающихся из КНР, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Происшествия
Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Происшествия
Пьяный челябинец изнасиловал женщину-таксиста
Политика
Бывший вице-премьер Гордеев станет зампредом Госдумы
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Государственной думы Геннадия Кулика и станет вице-спикером нижней палаты парламента.
Футбол
Жеребьёвка определила полуфинальные пары Кубка Испании
Официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации объявил результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020.Итоги:«Реал Сосьедад» — «Мирандес»«Атлетик» (Бильбао) — «Гранада»Первые полуфинальные матчи состоятся 12 февраля.
Культура
Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала
Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
Армия и оружие
Макрон заявил о сокращении французского ядерного арсенала
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сокращении ядерного арсенала.
Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы нацелены на поддержку антиправительственных сил в южноамериканской стране, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе МТС
Абоненты МТС в пятницу, 7 февраля, пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора.