Российские военные ранены в результате авиаудара Турции
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Турецкий беспилотник нанес авиаудар по Сирии, сообщает агентство ANHA. В результате ранения получили двое российских военнослужащих. По данным источников Syrian Observatory For Human Rights с места событий, один из раненых – водитель.В источнике
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Царьградвчера в 16:14