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Общественная служба новостейОбщественная служба новостей

Российские военные ранены в результате авиаудара Турции

Турецкий беспилотник нанес авиаудар по Сирии, сообщает агентство ANHA. В результате ранения получили двое российских военнослужащих. По данным источников Syrian Observatory For Human Rights с места событий, один из раненых – водитель.В источнике
Подробнее о событии

Курдское агентство сообщило о ранении российских военных в Сирии

РЕН ТВвчера в 15:35

Российские военные ранены в результате авиаудара Турции

Общественная служба новостейвчера в 16:26

Российских военных атаковал дрон? Курды сообщили о нападении на военную базу в Сирии

Царьградвчера в 16:14

Курды сообщили о ранении двух российских военных в Сирии

Пятый каналвчера в 16:04

СМИ сообщили о ранении двух российских военных в Сирии

Евразия Daily17:34

Курдские СМИ сообщают о двух российских военнослужащих, пострадавших в Сирии

Эхо Москвывчера в 13:31

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

Lenta.ruвчера в 12:30
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Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
РБК21:49
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Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости15 июля в 08:28
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Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего потушен спустя четыре дня

Пожар на корабле Военно-морских сил (ВМС) США Bonhomme Richard на военной базе в Сан-Диего потушен спустя четыре дня, сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя командования Тихоокеанского флота США контр-адмирала Филипа Собека.
Газета.Ru18:15
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В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru02:48
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русскомвчера в 15:16
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В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
REGNUM18:49
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