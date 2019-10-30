Армия и оружие

Вести.RuВести.RuРоссийские военные развернули «Подсолнухи»

На Дальнем Востоке и Балтике заработали новейшие российские загоризонтные радиолокационные станции "Подсолнух". Ранее такую РЛС запустили на Каспийском море, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор московского НИИ дальней радиосвязи Кирилл Макаров.
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РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета03:01

Россия развернула РЛС «Подсолнух» на Дальнем Востоке и Балтике

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