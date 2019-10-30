Армия и оружие
Вести.RuРоссийские военные развернули «Подсолнухи»
На Дальнем Востоке и Балтике заработали новейшие российские загоризонтные радиолокационные станции "Подсолнух". Ранее такую РЛС запустили на Каспийском море, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор московского НИИ дальней радиосвязи Кирилл Макаров.
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В Донецке начал работу международный экономический форум
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Акция "Яндекса" по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку "Станция Мини" спровоцировала появление гигантской очереди возле фирменного магазина компании, расположенного в Москве на улице Тимура Фрунзе.
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Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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