Армия и оружие
РБКРоссийские военные сообщили о ликвидации 50 террористов в Сирии
В результате столкновений за последние два дня уничтожено 50 террористов, погибли 12 и ранены 24 сирийских военнослужащих, говорится в поступившем в РБК сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
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Тяжёлые бои в Сирии: волны смертников из Идлиба наступают, их перемалывают ВКС и САА
Rusvesna.suвчера в 23:12
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