Армия и оружие

РБКРБКРоссийские военные сообщили о ликвидации 50 террористов в Сирии

В результате столкновений за последние два дня уничтожено 50 террористов, погибли 12 и ранены 24 сирийских военнослужащих, говорится в поступившем в РБК сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Читать в источнике
Комментировать90

Подробнее о событии

Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо

РИА Новостивчера в 12:08

Российские военные сообщили о ликвидации 50 террористов в Сирии

РБКвчера в 13:51

Боевики сбросили взрывное устройство на позиции ВС Сирии

ТАССвчера в 12:10

Тяжёлые бои в Сирии: волны смертников из Идлиба наступают, их перемалывают ВКС и САА

Rusvesna.suвчера в 23:12

США вооружают террористов в Сирии, терпя поражения от Ирана

ФАНвчера в 10:24

Сирийская армия нанесла мощные удары по боевикам в провинции Алеппо

REGNUMвчера в 02:08

После Идлиба бои развернулись и в Алеппо: «режим тишины» в Сирии дал сбой

Евразия Dailyвчера в 01:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Кино

Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 16 января в 21:45
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Экономика

Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.
REGNUM 02:13
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина

Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
RT на русском вчера в 08:01
Общество

В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек

В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
ТАСС вчера в 21:04
Политика

РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
РИА Новости вчера в 15:23
Футбол

Футболист «Динамо» госпитализирован в тяжелом состоянии

Футболист "Динамо" госпитализирован в тяжелом состоянии Спортсмена забрали в больницу из-за проблем с почками.
Экспресс газета 16 января в 08:56
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Общество

Индия приостановила реализацию проекта Hyperloop

Заместитель главного министра индийского штата Махараштра Аджит Павар заявил, что власти приняли решение приостановить участие в реализации проекта системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском 01:28
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Общество

Православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства

Реальное время 16 января в 09:31
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости вчера в 09:26
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.
РИА Новости вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна

Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Национальная служба новостей вчера в 08:19
Хоккей

Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Sputnik Литва вчера в 23:00
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

Интерфакс вчера в 23:41
Здоровье

Педиатр назвала, в каком возрасте дети чаще набирают лишний вес

Российский врач-педиатр Татьяна Буцкая рассказала, в каком возрасте дети чаще набирают лишний вес.
Ugpressa.ru вчера в 23:01
Авто

Renault в 2019 году увеличила продажи в России на 6%

Автостат 00:00
Экономика

Россия снова увеличила вложения в госбумаги США

Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США. В ноябре этот показатель достиг $11,491 миллиардов, сообщает РБК.
Рифей-Пермь вчера в 05:43
Биатлон

Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге

REGNUM вчера в 13:01
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 16 января в 11:25
Политика

Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране

RT на русском вчера в 04:35
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru вчера в 10:40
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru вчера в 07:53
Наука

Обнаружены останки древнейших лесов на планете

Ученые обнаружили останки древнейших лесов на планете.
ToDay News Ufa 01:37
Футбол

Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию

Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
РБК вчера в 13:19
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета вчера в 01:55
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное