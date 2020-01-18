Армия и оружие
ТАССВ результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Еще 56 человек получили ранения, среди жертв нет ни одного военного.
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Жуткие кадры: улицы залиты кровью — враг нанёс удар по крупнейшему городу Сирии
Rusvesna.suвчера в 21:27
Почти 30 мирных жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков
RT на русскомвчера в 21:15
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