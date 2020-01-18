Армия и оружие

ТАССТАССВ результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек

В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Еще 56 человек получили ранения, среди жертв нет ни одного военного.
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28 человек погибли в Алеппо от обстрелов террористов

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Отмечается, что такой уровень погодной опасности будет введен в период с 3.00 до 21.00.
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