Армия и оружие

РБКРБКРоссийские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
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В Черное море вошли корабли НАТО

Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщает российский Национальный центр управления обороной. В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии.
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В Черное море вошла группа кораблей НАТО

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Корабли НАТО заметили в Черном море

URA.Ru11:57

В Черное море вошли корабли НАТО

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Черноморский флот начал слежение за судами НАТО

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Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

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Силы Черноморского флота следят за группировкой НАТО в Черном море

ТАСС11:23

Российские военные начали слежение за вошедшей в Черное море группой НАТО

Известия11:13
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Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
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Общество

Российская компания S7 Airlines начала выполнять рейсы за рубеж

Авиакомпания S7 Airlines из России начала выполнять рейсы за рубеж.
Актуальные Новости 10:32
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Экономика

Правительство одобрило льготы для новых проектов

Правительство одобрило льготы для новых проектов Правительство все-таки встало на сторону компаний газохимии в споре с Минфином о размере льгот на переработку этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Коммерсантъ 09:14
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Политика

Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд

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РБК 10:22
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
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Армия и оружие

ВМС США «потеряли» стелс-ракету

Авторы материалов обращают внимание, что корабль Gabrielle Giffords, находясь в Южно-Китайском море, призванном демонстрировать КНР военные возможности Соединенных Штатов и ситуация с «потерянной» ракетой дискредитирует ВМС США.
Военное дело вчера в 07:10
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции

Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
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Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
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Футбол

РФС оштрафовал тренера «Зенита» Тимощука на 100 тысяч рублей

Еще 100 тысяч рублей придется выплатить персонально тренеру петербургского «Зенита» Анатолию Тимощуку.
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Общество

Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии

Коммерсантъ 11:30
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Игры

Sony заплатит 10 тысяч долларов за взлом прошивки PlayStation 4

Компании Sony выставлен счет от пользователя PlayStation 4, который нашел изъяны в игровой приставке.
ToDay News Ufa 11:11
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Общество

ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
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Общество

Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
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Общество

На курортах Черного моря из-за засухи ввели подачу воды по графику

РБК Краснодар 11:51
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
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Транспорт

Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
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Футбол

«Челси» представил гостевую форму на следующий сезон

«Челси» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового гостевого комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 04:53
Экономика

Богатейшим странам мира предрекли рекордную безработицу

Уровень безработицы в развитых странах мира будет рекордным со времен Великой депрессии 1930-х годов, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Lenta.ru 11:51
Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
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Футбол

Фанаты «Фиорентины»: «Рибери, помой свой рот. Богатых грабят везде»

Фанаты "Фиорентины" раскритиковали полузащитника Франка Рибери, который резко высказался о Флоренции.
Soccer.ru 11:11
Общество

Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом

Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Футбол

Виктор Гончаренко вновь покинет ЦСКА и уедет в Беларусь

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Rolls-Royce анонсировал обновленный Wraith 2020. Версия Kryptos будет выпускаться лимитированной коллекцией - всего 50 экземпляров.
Car.ru 11:00
Футбол

Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.
Реальное время 03:10
Футбол

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Российская газета 11:29
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