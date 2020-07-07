Армия и оружие
РБКРоссийские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
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с чего всё началось
Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщает российский Национальный центр управления обороной. В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии.РИА Новости11:53
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Общество
Российская компания S7 Airlines начала выполнять рейсы за рубеж
Авиакомпания S7 Airlines из России начала выполнять рейсы за рубеж.
Актуальные Новости 10:32
Экономика
Правительство одобрило льготы для новых проектов
Правительство одобрило льготы для новых проектов Правительство все-таки встало на сторону компаний газохимии в споре с Минфином о размере льгот на переработку этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Коммерсантъ 09:14
Политика
Задержанного по подозрению в госизмене Сафронова привезли в суд
Задержанного по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова привезли в Лефортовский суд Москвы, сообщает корреспондент РБК.
РБК 10:22
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Армия и оружие
ВМС США «потеряли» стелс-ракету
Авторы материалов обращают внимание, что корабль Gabrielle Giffords, находясь в Южно-Китайском море, призванном демонстрировать КНР военные возможности Соединенных Штатов и ситуация с «потерянной» ракетой дискредитирует ВМС США.
Военное дело вчера в 07:10
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
Футбол
РФС оштрафовал тренера «Зенита» Тимощука на 100 тысяч рублей
Еще 100 тысяч рублей придется выплатить персонально тренеру петербургского «Зенита» Анатолию Тимощуку.
Фонтанка.Ру 12:31
Общество
МЧС предупредило о дожде и граде в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что в Москве вечером ожидаются ливни, грозы, местами сильные, высока вероятность града, шквала, смерчей.
РБК 11:24
Игры
Sony заплатит 10 тысяч долларов за взлом прошивки PlayStation 4
Компании Sony выставлен счет от пользователя PlayStation 4, который нашел изъяны в игровой приставке.
ToDay News Ufa 11:11
Общество
ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
РБК 06:27
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
Общество
На курортах Черного моря из-за засухи ввели подачу воды по графику
РБК Краснодар 11:51
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Футбол
«Челси» представил гостевую форму на следующий сезон
«Челси» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового гостевого комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 04:53
Экономика
Богатейшим странам мира предрекли рекордную безработицу
Уровень безработицы в развитых странах мира будет рекордным со времен Великой депрессии 1930-х годов, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Lenta.ru 11:51
Футбол
Фанаты «Фиорентины»: «Рибери, помой свой рот. Богатых грабят везде»
Фанаты "Фиорентины" раскритиковали полузащитника Франка Рибери, который резко высказался о Флоренции.
Soccer.ru 11:11
Общество
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Футбол
Виктор Гончаренко вновь покинет ЦСКА и уедет в Беларусь
BetOn вчера в 10:48
Авто
Rolls-Royce представил Wraith 2020 в эксклюзивной версии Kryptos
Rolls-Royce анонсировал обновленный Wraith 2020. Версия Kryptos будет выпускаться лимитированной коллекцией - всего 50 экземпляров.
Car.ru 11:00
Футбол
Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить „Рубин“ в 2016 году»
Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал "Рубину" в качестве нового главного тренера.
Реальное время 03:10
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Российская газета 11:29