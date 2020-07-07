Армия и оружие
РБКРоссийские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной. По данным военных, речь идет о плавучей базе снабжения ВМС Греции «Алиакмон», испанском тральщике «Тамбре» и корабле «Гаэта» итальянских ВМС.
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Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщает российский Национальный центр управления обороной. В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии.РИА Новости11:53
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Армия и оружие
Лукашенко сменил главу военной разведки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил страны, сообщается на сайте белорусского президента.
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Общество
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В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
Происшествия
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене
Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:49
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Политика
На Зеленского составили два протокола за нарушения в декларации
"НАПК вручило два протокола об административном нарушении президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с непредоставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сообщила пресс-служба в Facebook.
РИА Новости 15:01
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Гаджеты
За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR
Специалисты заявили, что проданный в среднем спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет почти 57% от первоначальной цены.
Live24 01:29
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в 34-м туре АПЛ
В матче 34-го тура Английской премьер-лиги «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас».
RT на русском 14:56
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
В сети продолжают расползаться слухи о перезагрузке фильма об экзорцисте и борце с исчадием ада Джоне Константине.
Piter.tv 07:24
Общество
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году Ирина Пекарская скончалась в больнице Пермского края.
РБК вчера в 11:33
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Здоровье
Утверждены методические рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздравом РФ утверждены временные методические рекомендации, касающиеся организации проведения профилактических медосмотров и плановой диспансеризации населения на фоне риска распространения коронавирусной инфекции.
Медуниверситет.рф 11:35
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 15:21
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Персонаж Флоренс Пью («Солнцестояние», «Маленькие женщины») — Елена Белова — станет новой супергероиней в киновселенной Marvel и заменит Наташу Романофф.
Портал Субкультура 11:57
Игры
Новую Test Drive могут показать на презентации Nacon Connect
Издатель Nacon опубликовал расписание презентации Nacon Connect, которая состоится 7 июля в 20:00 мск.
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Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
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Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
В начале мая в пресс-службе Минтранса РБК сообщили, что правительство планировало разрешить ваучеры вместо возврата денег за отмененные поездки не только авиакомпаниям, но и железнодорожным, а также водным перевозчикам.
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Космос
Ярославцы смогут увидеть первый за последние 20 лет парад планет
Городской телеканал вчера в 17:36
Общество
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Армия и оружие
В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью
Газета Daily Express опубликовала статью, вызвавшую определённую реакцию в Англии.
Актуальные Новости 12:59
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Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде
В разговоре с адвокатом Херд Депп уже признал, что употреблял "все известные наркотики", а также отметил, что актриса просила его об объятиях уже после того, как в адрес Деппа был выписан запретительный ордер.
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