Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщает российский Национальный центр управления обороной. В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии.

с чего всё началось

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной. По данным военных, речь идет о плавучей базе снабжения ВМС Греции «Алиакмон», испанском тральщике «Тамбре» и корабле «Гаэта» итальянских ВМС.

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

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