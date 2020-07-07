Армия и оружие

РБКРБКРоссийские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной. По данным военных, речь идет о плавучей базе снабжения ВМС Греции «Алиакмон», испанском тральщике «Тамбре» и корабле «Гаэта» итальянских ВМС.
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Три корабля НАТО зашли в Черное море

Корабли НАТО вошли в акваторию Черного моря, сообщает российский Национальный центр управления обороной. В составе минно-тральной группы альянса — плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии.
РИА Новости11:53

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В Черное море вошли корабли НАТО

Коммерсантъ12:38

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

РБК12:17

Черноморский флот начал слежение за судами НАТО

RT на русском11:44

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РИА Новости11:53

Российские военные следят за судами НАТО в Черном море

Газета.Ru13:06

Силы Черноморского флота следят за группировкой НАТО в Черном море

ТАСС11:23

Российские военные начали слежение за вошедшей в Черное море группой НАТО

Известия11:13
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru вчера в 02:42
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Авто

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Не исключается появление более мощной версии SQ5 с 3-литровым V6 с отдачей не менее 349 л.с. Ожидается, что новый Audi Q5 Sportback будет стоить дороже обычного Q5, который сейчас в США обходится как минимум в 43 300 долларов.
SpeedMe вчера в 14:57
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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не будет давать правдивые показания по делу его подзащитных.
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REGNUM 13:37
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Армия и оружие

В Нёноксе начались испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» - результаты станут известны через 24 часа

Сегодня утром в Архангельской области, в районе населённого пункта Нёнокса начались финальные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Avia.pro вчера в 20:01
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Общество

В Приморье медаль «За любовь и верность» вручат 75 семьям

REGNUM 20:09
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Общество

Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию

Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
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Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
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Преследование журналистов в России напоминает кампанию против свободы прессы.
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Шоу-бизнес

Мадонна позировала топлес на костылях

Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
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Стало известно, как укрепить иммунитет при помощи шоколада

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В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине

Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 18:50
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Происшествия

В Грузии локализовали пожар в пятизвездочной гостинице Radisson

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На Сахалине в районе бухты Тихой пропал турист

Российская газета 05 июля в 22:55
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала фото с красными волосами и декольте

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст опубликовала фото в топе с декольте и показала новый цвет волос.
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Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе

Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе.
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Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+

Как сообщает актер, на данном ресурсе достаточно сильно ощущается потеря качества в картинке и звука, что может сказаться на впечатлениях зрителя от самого фильма.
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Футбол

Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего

Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн.
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Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM вчера в 08:30
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На Камчатке перевернулся автомобиль с туристами

РИА Новости 19:45
Футбол

«Челси» представил гостевую форму на следующий сезон

«Челси» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового гостевого комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.
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Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

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РИА Новости 14:00
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

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Вирусолог назвал главное условие завершения эпидемии коронавируса

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков объяснил, что глобальная статистика, касающаяся распространения коронавируса, выглядит обнадеживающе.
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Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

Организм людей с ожирением висцерального типа начинает самопроизвольно воспаляться из-за избытка иммунных клеток; Фото: Pixabay Швейцарские исследователи из Бернского университета выяснили, почему так опасно ожирение висцерального типа, когда жир особенно в больших количествах скапливается на животе.
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Общество

Голунов прокомментировал дело против журналиста «Ъ» Ивана Сафронова

Уголовное дело против бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова изменит журналистику в России.
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