Армия и оружие

РБКРБКРоссийские военные сообщили об атаке 130 боевиков в сирийском Идлибе

Более 100 боевиков атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. Об этом говорится в сообщении центра, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Комментировать531

Подробнее о событии

Почти 100 человек погибли в результате атак боевиков в Сирии с 16 января

Коммерсантъ17:16

Около 100 человек погибли за три дня в результате действий боевиков в Сирии

Известия12:02

Сирийские боевики стали активнее применять оружие и боеприпасы НАТО

Российская газета12:09

Российские военные сообщили об атаке 130 боевиков в сирийском Идлибе

РБК12:03

Сирийские боевики убили около 100 человек, начиная с 16 января

Комсомольская правда13:04

В Сирии около 100 человек погибли при атаках боевиков с 16 января

RT на русском12:26

Сирийцы в воскресенье не смогли выйти из идлибской зоны деэскалации

РИА Новости12:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Экономика

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК 18:23
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия 18:41
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Sportbox.RU 12:33
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Вести.Ru 12:55
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия вчера в 17:17
Гаджеты

Популярный смартфон получил Android 10 с новой оболочкой

Стало известно, что смартфон получил Android 10 с новой оболочкой Realme UI. Обновление на 3,52 ГБ получило название RMX1921EX_11-C.01.
Goroday.ru 15:35
Общество

Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей

Британский принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей очень печалит его, решение об этом было не из легких, но другого выбора не было.
РИА Новости 19:02
Спорт

Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии

Почетным гостем стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который дал символический старт партии и пожелал удачи участницам.
Советский спорт 09:17
Политика

Соловьев оценил слова Тимошенко о начале ликвидации Украины

Российский телеведущий Владимир Соловьев оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале процесса ликвидации Украины.
Lenta.ru 08:22
Кино

По игре Mortal Kombat создадут анимационный фильм

По игре Mortal Kombat снимут анимационный фильм. Над лентой работает студия Warner Bros. Картина выйдет под названием «Месть Скорпиона».
Культуромания 01:50
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Коммерсантъ 20:20
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек

Жертвой столкновения легковушки и маршрутки в Подмосковье стал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Газета.Ru 17:28
Религия

Крестный ход прошел в Барнауле на Крещение. Как это было

Утром 19 января в барнаульских храмах прошли божественные литургии, которые продолжились крестным ходом.
АМИТЕЛ 00:26
Происшествия

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

РИА Новости 19:07
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии

Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Радио Sputnik 10:56
Армия и оружие

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
РЕН ТВ вчера в 22:19
Музыка

Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления

Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
REGNUM 19:53
Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.
РБК 05:43
Общество

«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.
Вести.Ru 13:24
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Live24 вчера в 01:16
Политика

Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму

Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
РИА Новости 08:56
Происшествия

Вооруженный петух зарезал мужчину

Lenta.ru 18:00
Авто

Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей

Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Автоновости дня 03:05
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru вчера в 08:52
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

РИА Новости 10:26
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 17 января в 05:50
Общество

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
РБК 16:01
Политика

Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов

Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
REGNUM 13:48
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
РБК 20:08
Кино

Вышел трейлер саундтрека фильма «Хищные птицы»

News.ru 17 января в 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное