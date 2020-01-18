Армия и оружие
Российская газетаСирийские военные ликвидировали 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) совершили атаку на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Политика
Помпео прокомментировал смену правительства РФ
Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
Космос
На температуру темной материи наложили новые ограничения
Международная команда астрофизиков использовала метод гравитационного линзирования, чтобы установить новые рамки для температуры темной материи.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Общество
В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Здоровье
Спасти будущее: России нужно удержаться от падения в демографическую яму
Президент подчеркнул, что стране необходимо выйти из демографической ловушки.
Армия и оружие
В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
Технологии
Microsoft потратит $1 млрд на борьбу с углеродом в атмосфере
That’s why today we are making new commitments to address climate change. https://t.co/CzpeUpVhzs— Satya Nadella (@satyanadella) 16 января 2020 г. Для этих целей компания создает специальный фонд климатических инноваций, чтобы ускорить развитие технологий сокращения выбросов углерода, его улавливания и удаления из атмосферы.
Гаджеты
Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi
Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Биатлон
«Результаты Хованцева мы прекрасно знаем, это провальные Игры в Нагано и такой же ЧМ-2011. И вот снова его провал». Интервью с Андреем Падиным
Если в прошлом году на старых харчах спортсмены еще могли что-то показывать, то в этом они уже демонстрируют результат той методической части, которая была предложена главным тренером сборной.
Религия
Не есть, не гадать. Что нужно делать в Крещенский Сочельник 2020
Крещенский Сочельник у православных наступает 18 января, накануне праздника Крещение Господне.
Политика
Кадыров временно оставил полномочия главы Чечни из-за болезни
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Музыка
Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Политика
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.
Политика
ВЦИОМ: послание президента положительно оценили 73% россиян
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что более 80% россиян осведомлены о самом факте послания президента Федеральному собранию, а 73% граждан заявили, что послание вызвало у них положительные эмоции.
Экономика
Владелец «Мечела» согласился продать Эльгу
Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
Политика
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.