Армия и оружие
Lenta.ruРоссийские военные уничтожили 50 террористов в Сирии
В Сирии за последние два дня российские военные уничтожили около 50 террористов при отражении атак группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).
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2. Президент предложил поставить Конституцию выше международных законов Глава государства считает, что пришло время внести в основной закон России изменения, которые гарантируют его приоритет над международными законами и соглашениями.
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
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