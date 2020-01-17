Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские военные уничтожили 50 террористов в Сирии

В Сирии за последние два дня российские военные уничтожили около 50 террористов при отражении атак группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).
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