Армия и оружие
Газета.RuРоссийские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
Как стало известно, в ходе боестолкновений еще погибли 12 сирийских военнослужащих. "При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами", - говорится в сообщении. В центре также уведомили, что был ликвидирован один "джихад-мобиль".
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с чего всё началось
Террористы в Идлибской зоне деэскалации накануне вечером, несмотря на действующий режим прекращения огня, предприняли попытку наступления на позиции правительственных войск. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).ФАН12:44
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Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
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В Дюссельдорфе обезврежена бомба времен Второй мировой войны
Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная в немецком Дюссельдорфе во время строительных работ, была в пятницу успешно обезврежена.
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S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
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Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
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Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни
Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни.
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Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
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СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по факту злоупотребления полномочиями.
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Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Авто
Европейские продажи LADA в 2019 году снизились на 4%
По итогам всего 2019 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 4956 единиц, снизившись на 3,9%. Напомним, АВТОВАЗ весной этого года принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу.
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Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
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Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
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ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка
Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка).
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Сотовые операторы повышают стоимость тарифов на связь
В свою очередь, по оценке аналитического агентства Content Review, операторы сотовой связи в 2020 году неизбежно станут повышать свои тарифы.
Армия и оружие
Украина начнет глубинное минирование Азовского моря
Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Авто
«Русский Prado» от УАЗ выйдет только в 2021 году
Алексей Спирин, исполнительный директор ООО «УАЗ», рассказал, что новый внедорожник компании дебютирует только во втором квартале 2021 года, несмотря на то, что изначально планировалось представить внедорожник во втором полугодии 2020 года.
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Игорь Николаев назвал Наташу Королеву «важным этапом своей жизни»
Что касается Наташи Королевой, то, конечно, она была важным моментом моей жизни.
Общество
Дошутился. Ивана Урганта требуют лишить гражданства РФ
Здоровье
Детские поликлиники Якутии оснастили современным медоборудованием в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
В нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".
Происшествия
МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского
Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Армия и оружие
Почти 30 мирных жителей погибли за трое суток при обстреле Алеппо
За последние три дня в городе погибли 28 человек, 65 ранены. Среди жертв ни одного военного, все — мирные жители.
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«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
Происшествия
Бывший шеф спецслужбы Армении найден мертвым с огнестрельным ранением
"Только что в одной из квартир по улице Паруйра Севака обнаружено тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
Экономика
Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Политика
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.