Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

Как стало известно, в ходе боестолкновений еще погибли 12 сирийских военнослужащих. "При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами", - говорится в сообщении. В центре также уведомили, что был ликвидирован один "джихад-мобиль".
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