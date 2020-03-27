с чего всё началось

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.

Общество В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

Политика Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Спорт У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией.

Общество Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

Общество Захарова призвала ценить возможность быть дома Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из необходимости самоизолироваться в период пандемии коронавируса.

Общество WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.

Общество Роспотребнадзор назвал сроки жизнеспособности коронавируса Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус при определенных условиях может быть жизнеспособным в течение трех дней.

Общество Врачам старше 65 лет сохранили льготный проезд в столичном транспорте В Москве врачам старше 65 лет и без хронических болезней был сохранен льготный проезд на общественном транспорте, они могут ездить по городу по соцкарте, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Общество Москвичи массово предались кутежу в последнюю пятницу перед нерабочей неделей Москвичи вышли на улицы и в рестораны в центре столицы в последнюю пятницу перед следующей неделей, которая объявлена в России нерабочей в связи с распространением коронавируса.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Политика Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство.