Коронавирус

ТАССТАССРоссийские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.
Читать в источнике
Комментировать511
с чего всё началось
Министерство обороны России на своей странице в YouTube опубликовало
 видеозапись, на которой запечатлен рабочий момент российских военных, врачей и специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБ), прибывших в итальянский город Бергамо в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
РБКвчера в 17:53

Подробнее о событии

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

ТАССвчера в 22:05

Российские военные продезинфицировали второй пансионат для пожилых в Италии

Взгляд.рувчера в 23:38

Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии

РИА Новостивчера в 22:15

Русские специалисты Минобороны показали, как «смывают коронавирус» в пансионатах Италии

Царьград04:22

Российские специалисты показали, как проводят дезинфекцию в Италии

РЕН ТВвчера в 22:01

Российские специалисты продезинфицировали пансионат в Ломбардии: видео

ТК Звездавчера в 22:00

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Газета.Ruвчера в 14:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл променяли Канаду на Калифорнию

Gazeta.SPb вчера в 11:55
Общество

В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Интерфакс 04:54
Здоровье

В Саратовской области выявлен второй случай заболевания коронавирусом

В Саратовской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
Четвертая Власть вчера в 15:22
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 04:52
Здоровье

В России медики готовятся к взрывному распространению коронавируса

Малышев сообщил о подготовке к «взрывному развитию» вируса «по типу ядерной реакции».
Моя Москва.онлайн 26 марта в 02:41
Спорт

У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 04:40
Здоровье

Коронавирус на Украине: 311 человек заразились, 8 из них - скончались

Только за последние сутки число летальных исходов на Украине увеличилось на три, а у 93 человек был подтвержден коронавирус.
Комсомольская правда 04:29
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Вести.Ru 04:32
Общество

Захарова призвала ценить возможность быть дома

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам извлечь пользу из необходимости самоизолироваться в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:32
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

Evo-rus.com 02:46
Здоровье

В Киеве сделали тревожный прогноз по COVID-19 – заболеть могут больше половины украинцев

Как ранее сообщал News Front, депутат президентской партии "Слуга народа" заявил, что в администрации гаранта уже занимаются инвентаризацией крематориев, моргов и кладбищ.
Новостной фронт 01:24
Общество

Роспотребнадзор назвал сроки жизнеспособности коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус при определенных условиях может быть жизнеспособным в течение трех дней.
NewInform 04:43
Армия и оружие

25 военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

Аргументы и Факты вчера в 03:51
Экономика

В МВФ заявили о прогрессе по дальнейшей финансовой поддержке Украины

В переговорах между Международным валютным фондом и Украиной по вопросу финансовой поддержки страны достигнут прогресс.
Городовой вчера в 02:05
Общество

Врачам старше 65 лет сохранили льготный проезд в столичном транспорте

В Москве врачам старше 65 лет и без хронических болезней был сохранен льготный проезд на общественном транспорте, они могут ездить по городу по соцкарте, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО 03:58
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Эксперты издания выдвинули версию, что продемонстрированное вооружения является модификацией ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» Р-77 «Гадюка».
Военное дело вчера в 04:24
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым

РИА Новости вчера в 18:31
Общество

Москвичи массово предались кутежу в последнюю пятницу перед нерабочей неделей

Москвичи вышли на улицы и в рестораны в центре столицы в последнюю пятницу перед следующей неделей, которая объявлена в России нерабочей в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 05:08
Экономика

Банк «Уралсиб» ввел вклад «Пока вы дома»

Банк "Уралсиб" с 27 марта ввел вклад "Пока вы дома".
Банки.ру вчера в 07:14
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс 26 марта в 12:11
Происшествия

Четвёртый пациент с коронавирусом скончался в Москве

Эхо Москвы вчера в 13:16
Политика

Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии

Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство.
ФАН вчера в 20:25
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Общество

Бурков запретил омским пенсионерам выходить из дома

Губернатор Омской области Александр Бурков сегодня, 27 марта, усилил карантинные мероприятия в регионе.
РИА ОмскИнформ вчера в 11:14
Политика

Песков прокомментировал возможное продление карантинной недели

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ.
News.ru вчера в 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное