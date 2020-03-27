Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.

Футбол Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.

Общество В правительстве задумались над ограничением передвижения по России Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось до 55 человек Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в пятницу увеличилось с 47 до 55, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко на брифинге.

Происшествия Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.

Здоровье Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество Сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ перенесли из-за коронавируса Министр просвещения Сергей Кравцов 27 марта сообщил о переносе сроков сдачи ОГЭ для девятиклассников и ЕГО для выпускников школ из-за коронавируса.

Происшествия На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.

Здоровье Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса Врач-инфекционист поликлиники № 4 Управления делами президента России Ольга Ермакова в видео на странице в "ВКонтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым путем.

Общество В России закрываются санатории и дома отдыха Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.

Общество Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.