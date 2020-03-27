Коронавирус

ТАССТАССРоссийские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.
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Русские специалисты Минобороны показали, как «смывают коронавирус» в пансионатах Италии

Царьград04:22

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Газета.Ruвчера в 14:32

Военные из РФ продезинфицировали пансионат в Ломбардии

News.ruвчера в 23:19

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

ТАССвчера в 22:05

Российские специалисты показали, как проводят дезинфекцию в Италии

РЕН ТВвчера в 22:01

Российские специалисты продезинфицировали пансионат в Ломбардии: видео

ТК Звездавчера в 22:00

Российские военные продезинфицировали второй пансионат для пожилых в Италии

Взгляд.рувчера в 23:38
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Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

Американец планировал теракт в госпитале для больных коронавирусом

Агенты ФБР застрелили 36-летнего американца, готовившего нападение на принимающий пациентов с коронавирусом госпиталь в штате Миссури, сообщает 41KSHB.
Вести.Ru 26 марта в 05:54
Хоккей

Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими

Защитник магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев в интервью для "Спорт-Экспресса" вспомнил времена, когда защищал цвета клуба НХЛ "Нью-Джерси".
РИА Новости 03:55
Здоровье

В Екатеринбурге выписали первого пациента с коронавирусом

В Екатеринбурге из больницы №40 выписали первую пациентку, выздоровевшую от коронавируса.
Вечерние Ведомости 06:28
Футбол

Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына

Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
RT на русском 06:38
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось до 55 человек

Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в пятницу увеличилось с 47 до 55, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко на брифинге.
РИА Новости вчера в 06:27
Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.
Газета.Ru 26 марта в 16:34
Гаджеты

Обновление iOS 13.4 принесло на iPhone и iPad множество новых функций

Крупный апдейт от Apple или обновление баз поисковых систем коснулся всей продукции компании.
ToDay News Ufa 25 марта в 02:22
Происшествия

В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом

В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
RT на русском 05:37
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.
Известия 06:03
Армия и оружие

Летчик рассказал о преимуществах Су-35 над американским F-16

Wikimedia Commons Летчик-инструктор Андрей Красноперов рассказал в интервью одному из российских телеканалов о том, в чем российский истребитель Су-35 превосходит американский F-16.
РЕН ТВ 04:52
Здоровье

В Саратове подтвердился второй случай заболевания коронавирусом

Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердился в Саратовской области.
Известия 01:06
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Игры

В Steam проходит фестиваль «Польская весна»: девять игр за 1523 рубля

Игрокам предлагается набор из девяти польских игр, каждая из которых номинировалась на престижные награды еженедельника Polityka в категории «Цифровая культура» — а некоторые даже стали победителями.
Игромания.ру 26 марта в 10:54
Общество

Сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

Министр просвещения Сергей Кравцов 27 марта сообщил о переносе сроков сдачи ОГЭ для девятиклассников и ЕГО для выпускников школ из-за коронавируса.
Иркутск Сегодня вчера в 09:42
Кино

Названы самые популярные у россиян фильмы во время карантина

Inc-news.ru 04:31
Армия и оружие

Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии

У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Российская газета вчера в 07:05
Происшествия

На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM 06:42
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач-инфекционист поликлиники № 4 Управления делами президента России Ольга Ермакова в видео на странице в "ВКонтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым путем.
РИА Новости 02:12
Общество

В России закрываются санатории и дома отдыха

Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
ФАН 26 марта в 20:10
Общество

Все рестораны в Москве будут закрыты с 28 марта по 5 апреля

Все рестораны в Москве будут закрыты с 28 марта по 5 апреля, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.
Эхо Москвы 26 марта в 03:33
Игры

В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные

REGNUM вчера в 09:19
Общество

Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.
RT на русском 06:50
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
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