Коронавирус
ТАССРоссийские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.
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Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Происшествия
Американец планировал теракт в госпитале для больных коронавирусом
Агенты ФБР застрелили 36-летнего американца, готовившего нападение на принимающий пациентов с коронавирусом госпиталь в штате Миссури, сообщает 41KSHB.
Хоккей
Защитник «Металлурга» рассказал, почему в США смеются над русскими
Защитник магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев в интервью для "Спорт-Экспресса" вспомнил времена, когда защищал цвета клуба НХЛ "Нью-Джерси".
Здоровье
В Екатеринбурге выписали первого пациента с коронавирусом
В Екатеринбурге из больницы №40 выписали первую пациентку, выздоровевшую от коронавируса.
Футбол
Отец футболиста «Валенсии» Черышева рассказал о состоянии сына
Дмитрий Черышев, отец российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, сообщил, что его сына нет в числе десяти игроков команды, чей тест на коронавирус дал положительный результат.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось до 55 человек
Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Киеве в пятницу увеличилось с 47 до 55, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко на брифинге.
Происшествия
Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.
Гаджеты
Обновление iOS 13.4 принесло на iPhone и iPad множество новых функций
Крупный апдейт от Apple или обновление баз поисковых систем коснулся всей продукции компании.
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Общество
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Общество
В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров
16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.
Армия и оружие
Летчик рассказал о преимуществах Су-35 над американским F-16
Wikimedia Commons Летчик-инструктор Андрей Красноперов рассказал в интервью одному из российских телеканалов о том, в чем российский истребитель Су-35 превосходит американский F-16.
Здоровье
В Саратове подтвердился второй случай заболевания коронавирусом
Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердился в Саратовской области.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
Игры
В Steam проходит фестиваль «Польская весна»: девять игр за 1523 рубля
Игрокам предлагается набор из девяти польских игр, каждая из которых номинировалась на престижные награды еженедельника Polityka в категории «Цифровая культура» — а некоторые даже стали победителями.
Общество
Сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ перенесли из-за коронавируса
Министр просвещения Сергей Кравцов 27 марта сообщил о переносе сроков сдачи ОГЭ для девятиклассников и ЕГО для выпускников школ из-за коронавируса.
Кино
Названы самые популярные у россиян фильмы во время карантина
Армия и оружие
Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии
У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
Происшествия
На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом
Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач-инфекционист поликлиники № 4 Управления делами президента России Ольга Ермакова в видео на странице в "ВКонтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым путем.
Общество
В России закрываются санатории и дома отдыха
Как следует из документа, федеральные органы, у которых есть подведомственные объекты отдыха (санатории, пансионаты, детские лагеря и т.д.), Управление делами президента, Фонд социального страхования и органы власти регионов должны приостановить бронирование мест в этих учреждениях на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.
Общество
Все рестораны в Москве будут закрыты с 28 марта по 5 апреля
Все рестораны в Москве будут закрыты с 28 марта по 5 апреля, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.
Игры
В игре Cities: Skylines стартовали бесплатные выходные
Общество
Представитель ВОЗ в России ожидает спада коронавируса в мае
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что разделяет оценку Министерства здравоохранения России, что в мае пандемия коронавируса COVID-19 пойдёт на спад.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.