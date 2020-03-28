Коронавирус
ТАССРоссийские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.
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Выяснилась специфика работы российских специалистов в итальянском Бергамо
Московский Комсомолецвчера в 10:51
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Происшествия
В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом
Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
Политика
Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян
Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Общество
Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву
В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Экономика
Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии
Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Общество
Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в Москве
Москва сохранит льготный проезд на общественном транспорте для врачей старше 65 лет.
Происшествия
Из московской больницы в Коммунарке выписаны 70 человек
За сутки из медицинского центра в Коммунарке выписаны 70 человек. Такую цифру назвал в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.
Происшествия
ФСБ предотвратила в Краснодаре теракт
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Краснодаре.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Общество
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 166 тысяч человек
«Под медицинским наблюдением в целом по России за истёкший период 2020 года находились 250 989 человек, по состоянию на 27 марта под контролем остаются 166 739 человек», — цитирует РИА Новости ведомство.
Общество
Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт
Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
Общество
Метро в Ухане частично возобновило работу
В Ухане, откуда началось распространение коронавируса, снова запустили метро.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Общество
В Карелии приостановили работу общественного транспорта
Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Общество
В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели
Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
Общество
WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
Напомним, что сегодня в Ростовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Общество
Москву обработают дезинфицирующими растворами
Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Политика
Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса
Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Армия и оружие
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Наука
Детекторы LIGO и Virgo приостановили работу из-за коронавируса
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Происшествия
На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом
В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Общество
Юрий Грымов описал «ад в Шереметьево»
Который, по контрасту с японской столицей (где, кстати, развернут полноценный карантин), испытал настоящее потрясение от еще недавно образцового столичного аэропорта.
Здоровье