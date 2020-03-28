Коронавирус

ТАССТАССРоссийские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.
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Российские специалисты показали, как проводят дезинфекцию в Италии

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Военные из РФ продезинфицировали пансионат в Ломбардии

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Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

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Российские военные продезинфицировали второй пансионат для пожилых в Италии

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Российские специалисты продезинфицировали пансионат в Ломбардии: видео

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Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Газета.Ruвчера в 14:32

Выяснилась специфика работы российских специалистов в итальянском Бергамо

Московский Комсомолецвчера в 10:51
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Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 03:43
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Российская газета 01:37
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Экономика

Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК вчера в 12:18
Общество

Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в Москве

Москва сохранит льготный проезд на общественном транспорте для врачей старше 65 лет.
Газета.Ru 03:31
Происшествия

Из московской больницы в Коммунарке выписаны 70 человек

За сутки из медицинского центра в Коммунарке выписаны 70 человек. Такую цифру назвал в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.
Российская газета 03:36
Происшествия

ФСБ предотвратила в Краснодаре теракт

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Краснодаре.
УтроNews вчера в 09:21
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Общество

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 166 тысяч человек

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истёкший период 2020 года находились 250 989 человек, по состоянию на 27 марта под контролем остаются 166 739 человек», — цитирует РИА Новости ведомство.
RT на русском 01:59
Общество

Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт

Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 03:44
Общество

Метро в Ухане частично возобновило работу

В Ухане, откуда началось распространение коронавируса, снова запустили метро.
Телеканал 360° 01:42
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия вчера в 10:56
Общество

В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

Власти решили сделать следующую неделю нерабочей, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 09:45
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 20:39
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM вчера в 03:37
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Напомним, что сегодня в Ростовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 16:00
Общество

Москву обработают дезинфицирующими растворами

Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Вести.Ru 03:45
Политика

Президент Италии обратился к нации в связи с пандемией коронавируса

Для борьбы с пандемией коронавируса необходимы новые европейские подходы, заявил президент Италии Серджо Маттарелла 27 марта в телеобращении к гражданам Италии.
Красная весна вчера в 15:42
Общество

Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 19:49
Армия и оружие

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Наука

Детекторы LIGO и Virgo приостановили работу из-за коронавируса

N+1 вчера в 15:29
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом

В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Российская газета 26 марта в 03:18
Общество

Юрий Грымов описал «ад в Шереметьево»

Который, по контрасту с японской столицей (где, кстати, развернут полноценный карантин), испытал настоящее потрясение от еще недавно образцового столичного аэропорта.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Здоровье

Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 вчера в 09:49
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