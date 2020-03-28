Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.

Политика Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Общество Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Экономика Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Происшествия Из московской больницы в Коммунарке выписаны 70 человек За сутки из медицинского центра в Коммунарке выписаны 70 человек. Такую цифру назвал в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

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Общество Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

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Общество Москву обработают дезинфицирующими растворами Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.

Армия и оружие Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам «Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.