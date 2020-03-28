Коронавирус

ТАССТАССРоссийские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.
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с чего всё началось
Министерство обороны России на своей странице в YouTube опубликовало
 видеозапись, на которой запечатлен рабочий момент российских военных, врачей и специалистов радиационной, химической и биологической защиты (РХБ), прибывших в итальянский город Бергамо в рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
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