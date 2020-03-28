с чего всё началось

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.

Общество В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.

Общество Мишустин поручил полностью закрыть границы России Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.

Шоу-бизнес Актрису Инну Макарову похоронили на Троекуровском кладбище Народную артистку СССР, советскую, российскую актрису Инну Макарову, ушедшую из жизни 25 марта в возрасте 93 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Общество Умерший от коронавируса оставил трогательное последнее сообщение Умерший от коронавируса 47-летний житель Уэльса Тим Гэлли перед смертью пообещал девушке увидеться в ближайшее время, пишет The Mirror.

Шоу-бизнес Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Власти Чечни закрыли въезд в Грозный Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.

Общество Санатории и курортные организации приостановят работу Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаторных и курортных объектов, а также организаций общественного питания.

Общество Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.

Происшествия В Кузбассе трое человек погибли в ДТП с междугородним автобусом Трое человек скончались и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля и междугороднего автобуса в городе Киселёвске Керемеровской области, сообщает 28 марта пресс-служба МЧС России.