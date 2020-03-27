Коронавирус

ТАССТАССРоссийские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 кв м внутренних помещений, сообщили в субботу в Минобороны России.
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Российские военные приступили к дезинфекции в итальянском Бергамо

РЕН ТВвчера в 19:01

Российские военные продезинфицировали второй пансионат для пожилых в Италии

Взгляд.рувчера в 23:38

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

ТАССвчера в 22:05

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ТК Звездавчера в 22:00

Русские специалисты Минобороны показали, как «смывают коронавирус» в пансионатах Италии

Царьград04:22

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Газета.Ruвчера в 14:32

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Ведомостивчера в 09:41
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Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

RT на русском 07:04
Общество

WSJ сообщила о возникшем в США дефиците золота из-за коронавируса

Спрос на золото резко вырос в США в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в связи с чем в настоящее время в стране наблюдается дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.
РБК вчера в 23:04
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

16 многофункциональных военных медицинских центров строятся с опережением графика.
Известия 06:03
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Череповце ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
РИА Новости 08:37
Общество

Более 260 тысяч человек прошли тест на коронавирус в России

Более 260 тысяч человек в России прошли тест на коронавирус нового типа COVID-19.
Псковское агентство информации 08:14
Общество

Мурашко рассказал, как погода влияет на распространение коронавируса

Москва, 28 марта 2020, 10:13 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что теплая погода и солнечный свет мешают распространяться коронавирусу, но пока рано ожидать этого эффекта.
REGNUM 03:13
Общество

В ВОЗ призвали москвичей соблюдать на улице дистанцию в два метра

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович раскритиковала москвичей за то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции они не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга.
РИА Новости 06:08
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 16:40
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Общество

Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам по поводу коронавируса

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса.
Чемпионат 06:52
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Политика

Посольство РФ выразило протест из-за слов La Stampa о помощи Италии

MOD Russia / Globallookpress Российское посольство в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa, в которой российскую помощь стране в борьбе с коронавирусом назвали "бесполезной".
РЕН ТВ вчера в 05:36
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM вчера в 15:11
Общество

Италия побила рекорд по суточной смертности от коронавируса

969 пациентов умерли за последние сутки от коронавируса в Италии, суммарное число погибших составило 9134, заявил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Московский Комсомолец вчера в 12:48
Общество

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Британская компания OneWeb объявила о банкротстве.
Lenta.ru 00:37
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Политика

Президент Украины назначил главкома ВС и начальника Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил начальника Генштаба Руслана Хомчака главнокомандующим ВС Украины.
Вести.Ru 08:26
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Общество

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
RT на русском 07:35
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

Регионы РФ ввели ограничительные меры из-за коронавируса

Российские регионы ввели с 28 марта ряд ограничительных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
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Футбол

У восьми игроков «Вест Хэма» проявились симптомы коронавируса

Вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди рассказала, что группа футболистов команды почувствовала симптомы, которые могут быть спровоцированы коронавирусом.
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Газета.Ru вчера в 07:06
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За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Общество

Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском

Известный под псевдонимом Пупо (Pupo) итальянский певец Энцо Гинацци поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и исполнил песню на русском языке.
РЕН ТВ 07:43
Спорт

У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 04:40
Экономика

Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
РБК вчера в 12:18
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