Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Российские военные начали работы по дезинфекции в итальянском Бергамо

РИА Новости19:44

Российские военные продезинфицировали пансионат для пожилых в Италии

Взгляд.ру09:47

Российские специалисты продезинфицировали пансионат в Ломбардии: видео

ТК Звезда22:00

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Газета.Ru14:32

Минобороны показало видео дезинфекции помещения врачами в Италии

РБК17:53

Российские военные начали борьбу с коронавирусом в Италии

Lenta.ru08:19

Военные РФ продезинфицировали пансионат для пожилых в итальянском Бергамо

ТАСС09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Игры

Актёр Абубакар Салим, голос Байека, основал студию Silver Rain Games

Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
Игромания.ру 10:18
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру 06:37
Футбол

Дибала рассказал о коронавирусе: «Я с трудом мог дышать»

Дибала в настоящее время восстанавливается после болезни у себя дома в Турине вместе со своей подругой Орианой Сабатини.
Bobsoccer 12:05
Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о гумпомощи Италии

Возмущение Варшавы по поводу сообщений российских СМИ о якобы запрете польскими властями пролета над своей территорией самолетов из России в Италию с гуманитарным грузом безосновательно, приводит ТАСС слова посла РФ в Польше Сергея Андреева.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru 07:06
Футбол

В Италии выявят чемпиона, даже если чемпионат не будет доигран

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поговорил о ситуации с завершением сезона.
Евро-футбол.ру 12:36
Технологии

Dyson изготовит 15 тысяч ИВЛ для Великобритании и других стран

По данным Fast Company, в письме сотрудникам основатель компании Джеймс Дайсон (James Dyson) отметил, что CoVent можно изготовить быстро, эффективно и в больших объёмах.
3DNews 10:40
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Политика

США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро

RT на русском вчера в 11:52
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском 04:04
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Технологии

Созданный из автомобильного авиадвигатель может появиться в РФ через 4-5 лет - ЦИАМ

Полноценный авиадвигатель, созданный на базе автомобильного мотора, появится в России через четыре-пять лет в случае успешного завершения опытно-конструкторских работ, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) Михаил Гордин.
ПРАЙМ 20:15
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
РИА Новости 18:29
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Общество

Правительство РФ попросили ограничить продажу алкоголя из-за пандемии

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя из-за коронавируса.
ФАН 01:48
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.
Московский Комсомолец вчера в 08:09
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Политика

Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом

Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
РИА Новости 09:32
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 25 марта в 03:06
Энергетика

Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин предполагает, что цена на нефть вырастет к концу 2020 года.
Газета.Ru 11:25
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости 20:39
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Футбол

Защитник «Зенита» Круговой: «Есть мечта жить в другой стране»

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой ответил на вопросы подписчиков в Инстаграме и признался, что мечтает жить в другой стране.
Евро-футбол.ру 15:53
Общество

На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам

Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда, вывезенные на Камчатку 24 марта, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства.
Вести.Ru 21:12
Хоккей

Гендиректор «Сибири» оценил уровень интриги в КХЛ

Генеральный директор новосибирской "Сибири" Кирилл Фастовский оценил уровень интриги в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 21:54
Происшествия

Первичный тест выявил COVID-2019 у семи человек в Хабаровском крае

Первичный тест на коронавирус COVID-2019 дал положительный результат у ещё семи человек в Хабаровском крае.
RT на русском 21:35
Наука

Физики создали фотонную версию электронного топологического изолятора

Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.
N+1 вчера в 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бергамо
Город в Италии
Город в итальянской области Ломбардия, административный центр одноимённой провинции. Расположен примерно на 50 км восточнее Милана по дороге на Брешиа и Венецию, в предгорьях Альп, в долине реки По. Население - 121,9 тыс. жителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное