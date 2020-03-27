Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Политика МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о гумпомощи Италии Возмущение Варшавы по поводу сообщений российских СМИ о якобы запрете польскими властями пролета над своей территорией самолетов из России в Италию с гуманитарным грузом безосновательно, приводит ТАСС слова посла РФ в Польше Сергея Андреева.

Общество Названы размеры штрафов для нарушителей карантина Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Политика Посольство России направило протест газете La Stampa Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Шоу-бизнес Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.

Энергетика WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.

Политика Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.

Общество WSJ сообщила об острой нехватке золота в США Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.

Политика Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Общество На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда, вывезенные на Камчатку 24 марта, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства.