Коронавирус
ВедомостиРоссийские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Актёр Абубакар Салим, голос Байека, основал студию Silver Rain Games
Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Футбол
Дибала рассказал о коронавирусе: «Я с трудом мог дышать»
Дибала в настоящее время восстанавливается после болезни у себя дома в Турине вместе со своей подругой Орианой Сабатини.
Политика
МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о гумпомощи Италии
Возмущение Варшавы по поводу сообщений российских СМИ о якобы запрете польскими властями пролета над своей территорией самолетов из России в Италию с гуманитарным грузом безосновательно, приводит ТАСС слова посла РФ в Польше Сергея Андреева.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
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В Италии выявят чемпиона, даже если чемпионат не будет доигран
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поговорил о ситуации с завершением сезона.
Технологии
Dyson изготовит 15 тысяч ИВЛ для Великобритании и других стран
По данным Fast Company, в письме сотрудникам основатель компании Джеймс Дайсон (James Dyson) отметил, что CoVent можно изготовить быстро, эффективно и в больших объёмах.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Политика
США назначили награду в $15 млн за помощь в аресте Мадуро
Политика
Посольство России направило протест газете La Stampa
Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Технологии
Созданный из автомобильного авиадвигатель может появиться в РФ через 4-5 лет - ЦИАМ
Полноценный авиадвигатель, созданный на базе автомобильного мотора, появится в России через четыре-пять лет в случае успешного завершения опытно-конструкторских работ, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) Михаил Гордин.
Шоу-бизнес
Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии
Композитор Игорь Крутой рассказал газете "Московский комсомолец" о сообщении, которое он получил от жены певца Льва Лещенко после его госпитализации в больницу в Коммунарке.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Правительство РФ попросили ограничить продажу алкоголя из-за пандемии
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя из-за коронавируса.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске дефицита муки в России
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий ожидает дефицита муки в стране в ближайшем будущем.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Политика
Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом
Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Энергетика
Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин предполагает, что цена на нефть вырастет к концу 2020 года.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Футбол
Защитник «Зенита» Круговой: «Есть мечта жить в другой стране»
Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой ответил на вопросы подписчиков в Инстаграме и признался, что мечтает жить в другой стране.
Общество
На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам
Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда, вывезенные на Камчатку 24 марта, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства.
Хоккей
Гендиректор «Сибири» оценил уровень интриги в КХЛ
Генеральный директор новосибирской "Сибири" Кирилл Фастовский оценил уровень интриги в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Первичный тест выявил COVID-2019 у семи человек в Хабаровском крае
Первичный тест на коронавирус COVID-2019 дал положительный результат у ещё семи человек в Хабаровском крае.
Наука
Физики создали фотонную версию электронного топологического изолятора
Фермионные топологические изоляторы, электронные системы в твердых телах, характерны наличием хиральных поверхностных токов, чье состояние защищено сохранением числа частиц и симметрией относительно обращения времени.