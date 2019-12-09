Армия и оружие
Lenta.ruРоссийские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
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с чего всё началось
Российские военнослужащие впервые вошли в Ракку, которая несколько лет была "столицей" "Исламского государства"*. Они выдали местным жителям две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать высококвалифицированную помощь всем нуждающимся.РИА Новостивчера в 22:15
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