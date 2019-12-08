Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
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с чего всё началось
Российские военные выдали жителям сирийского города Ракка, который долгое время являлся столицей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), две тысячи продовольственных наборов, сообщает «РИА Новости
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