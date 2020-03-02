Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, передает РИА Новости.

Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

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