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Lenta.ruРоссийские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе
Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, передает РИА Новости.
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