Армия и оружие
RT на русскомРоссийские военные вошли в сирийскую Ракку
Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.
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с чего всё началось
Российские военнослужащие впервые вошли в Ракку, которая несколько лет была "столицей" "Исламского государства"*. Они выдали местным жителям две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать высококвалифицированную помощь всем нуждающимся.РИА Новостивчера в 22:15
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