Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРоссийские военные вошли в сирийскую Ракку

Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.
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с чего всё началось

Российские военные вошли в бывшую «столицу» ИГ*

Российские военнослужащие впервые вошли в Ракку, которая несколько лет была "столицей" "Исламского государства"*. Они выдали местным жителям две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать высококвалифицированную помощь всем нуждающимся.
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Российские военные вошли в сирийскую Ракку

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:57, Ашберн
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Армия и оружие

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В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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Политика

СМИ раскрыли подробности предстоящей встречи Путина с Зеленским

Саммит пройдет в Париже уже сегодня, 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также Макрон и Меркель.
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В ходе дискуссии сахалинцы смогут задать вопрос по поводу диагностики, лечения или любой другой темы в рамках компетенции врача.
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СК рассказал о борьбе с коррупцией в 2019 году

В 2019 году 6468 уголовных дел о 11664 преступлениях было направлено в суд.
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
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В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
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Общество

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Тинькофф-банк первым в России запустил суперприложение, объединившее функции онлайн-банка и потребительских сервисов.
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