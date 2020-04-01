Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец». Так, в городе Громо известны несколько случаев, когда люди, болеющие COVID-19 в легкой форме, просто засыпали и не просыпались.
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с чего всё началось

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Главный врач полевого госпиталя в Бергамо Валотти Коливьеро констатирует: совместная работа с российскими коллегами очень значима для итальянских медиков.
Московский Комсомолец09:45

Подробнее о событии

Первые результаты работы в Италии раскрыли российские военврачи

Live2414:24

«Просто засыпали»: Русские врачи стали свидетелями аномальной череды смертей в Италии

Царьград16:43

Врачи из РФ рассказали об аномальных смертях заражённых в Италии

News.ru15:45

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов

Комсомольская правда17:34

Российские врачи в Италии описали странные смерти

Рамблер13:02

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Lenta.ru12:12

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Московский Комсомолец09:45
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Общество

Режим самоизоляции для прибывших из других регионов введен в Приамурье

В Амурской области, которая имеет самую протяженную границу с Китаем, с 23 января введен режим повышенной готовности.
Интерфакс - Россия 08:22
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Ведомости 20:04
Армия и оружие

МИД Украины признал отсутствие мирного плана урегулирования конфликта в Донбассе

Украинские власти не имеют четкого плана мирного урегулирования конфликта в Донбассе, следует из большого интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое опубликовано на страницах « ».
Актуальные комментарии 06:46
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
ТАСС вчера в 20:26
Гаджеты

В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию

В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.
РИА Новости 18:26
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Политика

Госдеп: Россия и США продолжат помогать друг другу в кризисные времена

США и Россия не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, говоря о полученном из РФ грузе для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 19:40
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском 17:23
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа вчера в 05:30
Происшествия

В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя

На одном из участков дороги машинам пришлось сбросить скорость, тогда старший лейтенант полиции Евгений Аксенов выскочил из патрульного автомобиля и бегом догнал авто нарушителя.
Российская газета 04:42
Единоборства

Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон отреагировал на отмену поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Lenta.ru 18:23
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Peterburg2.ru 17:02
Общество

Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Privet-Rostov.ru 06:46
Наука

Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера

"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Радио Sputnik 20:00
Политика

Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru 18:20
Общество

Хабаровск и Камчатка не провели ни одного тестирования на коронавирус

Камчатский край не запрашивал у Роспотребнадзора тест-систем, хотя в регионе есть шесть приборов для тестирования.
ИА Красная Весна 10:42
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
Происшествия

Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом

В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Российская газета 13:56
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России

Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm 12:25
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Кино

Universal назначила дату выхода «Миньонов 2»

Киностудия Universal назначила новую дату релиза анимационного фильма "Миньоны 2: Грювитация".
Kinonews.ru 16:25
Шоу-бизнес

Павел Прилучный вернулся к семье

Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
Территория новостей 12:24
Общество

Почтальоны в апреле принесут выплаты пенсионерам домой

Известия 03:32
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Политика

США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок

США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.
Известия 18:44
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Культура

На Моховой улице появился стрит-арт с персонажами из «Крутого пике»

Участники объединения HoodGraff изобразили персонажей из телепередачи «Крутое пике» на трансформаторной будке на Моховой улице в Центральном районе Петербурга.
Мойка78 20:45
Общество

Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM 07:29
Музыка

Группа «Сплин» даст бесплатный онлайн-концерт

Алтапресс 02:40
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