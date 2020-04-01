Главный врач полевого госпиталя в Бергамо Валотти Коливьеро констатирует: совместная работа с российскими коллегами очень значима для итальянских медиков.

с чего всё началось

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец». Так, в городе Громо известны несколько случаев, когда люди, болеющие COVID-19 в легкой форме, просто засыпали и не просыпались.

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Общество Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.

Гаджеты В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Политика Госдеп: Россия и США продолжат помогать друг другу в кризисные времена США и Россия не раз предоставляли друг другу гуманитарную помощь в кризисные времена и будут поступать так в будущем, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, говоря о полученном из РФ грузе для борьбы с COVID-19.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Происшествия В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя На одном из участков дороги машинам пришлось сбросить скорость, тогда старший лейтенант полиции Евгений Аксенов выскочил из патрульного автомобиля и бегом догнал авто нарушителя.

Общество Как жизнь россиян изменится с 1 апреля В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.

Политика Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Шоу-бизнес Павел Прилучный вернулся к семье Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.

Политика США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.