Главный врач полевого госпиталя в Бергамо Валотти Коливьеро констатирует: совместная работа с российскими коллегами очень значима для итальянских медиков.

с чего всё началось

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец». Так, в городе Громо известны несколько случаев, когда люди, болеющие COVID-19 в легкой форме, просто засыпали и не просыпались.

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

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Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

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Здоровье Эпидемиолог: заменит коронавирус более опасная инфекция Доктором медицинских наук, профессором Игорем Гундаровым сделано заявление о том, что в скором времени человечество во всем мире может столкнуться с ещё более опасным и агрессивным вирусом, даже чем коронавирус нового типа COVID-19.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

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Политика Госдеп оценил гумпомощь из России В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.

Здоровье Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.

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Здоровье Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.

Общество Три пациента с коронавирусом скончались в Москве В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили Российская компания "АвтоВАЗ" повысила цены на свои автомобили в среднем на 1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Здоровье В Бурятии сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, увеличилось до 25 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительстве со ссылкой на данные оперативного штаба.

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Футбол Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат Сообщается, сегодня игроки первой командой провели переговоры с руководством красно-белых и согласись пойти на существенное снижение зарплаты на время карантина.

Экономика ВЭФ спрогнозировал снижение роста экономики России из-за цен на нефть Низкие цены на нефть и падение мирового спроса на нефтепродукты снизят прогнозы РФ на рост экономики в 2020 году, несмотря на менее тяжелую ситуацию с COVID-19 в стране, чем в Западной Европе, заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum) Роберто Кротти.