Коронавирус
Lenta.ruРоссийские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец». Так, в городе Громо известны несколько случаев, когда люди, болеющие COVID-19 в легкой форме, просто засыпали и не просыпались.
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Главный врач полевого госпиталя в Бергамо Валотти Коливьеро констатирует: совместная работа с российскими коллегами очень значима для итальянских медиков.Московский Комсомолец09:45
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Российские врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных смертях пациентов
Комсомольская правда17:34
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Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Зеленский сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с аварией на Чернобыльской АЭС.
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РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
Общество
Министр здравоохранения Омской области подал в отставку
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков после заседания оперативного штаба на фоне обострения в регионе ситуации с коронавирусом подал в отставку, сообщили в среду журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Александра Буркова.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
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Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции
Есть перемены и для автомобилистов, в основном — со знаком плюс.
Происшествия
Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом
В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Здоровье
Эпидемиолог: заменит коронавирус более опасная инфекция
Доктором медицинских наук, профессором Игорем Гундаровым сделано заявление о том, что в скором времени человечество во всем мире может столкнуться с ещё более опасным и агрессивным вирусом, даже чем коронавирус нового типа COVID-19.
Общество
Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Единоборства
Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым
Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон отреагировал на отмену поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Общество
В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков
Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Космос
Огромные скопления НЛО вблизи Земли зафиксировали камеры МКС
Скопления групп НЛО и многочисленные космические аномалии недалеко от Земли все чаще в прямом эфире фиксируют камеры МКС.
Политика
Госдеп оценил гумпомощь из России
В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
«Аэрофлот» выполнит вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву 3 апреля
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит 3 апреля рейс из Нью-Йорка в Москву, говорится в сообщении авиакомпании.
Здоровье
Частные клиники включились в борьбу с коронавирусом
К работе по предотвращению распространения коронавируса, помимо федеральных и региональных клиник, подключились и частные медицинские организации, заявил Сергей Собянин во время осмотра работ в корпусе № 6 ГКБ имени Спасокукоцкого.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили
Российская компания "АвтоВАЗ" повысила цены на свои автомобили в среднем на 1%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Здоровье
В Бурятии сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, увеличилось до 25 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительстве со ссылкой на данные оперативного штаба.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
В России было возбуждено более тысячи дел за нарушения карантина
В России сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено более 1 000 административных дел в отношении граждан, которые нарушают введенные ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат
Сообщается, сегодня игроки первой командой провели переговоры с руководством красно-белых и согласись пойти на существенное снижение зарплаты на время карантина.
Экономика
ВЭФ спрогнозировал снижение роста экономики России из-за цен на нефть
Низкие цены на нефть и падение мирового спроса на нефтепродукты снизят прогнозы РФ на рост экономики в 2020 году, несмотря на менее тяжелую ситуацию с COVID-19 в стране, чем в Западной Европе, заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum) Роберто Кротти.
Происшествия
В Саратовской области наказали двух нарушителей режима самоизоляции
За нарушение режима домашнего карантина к административной ответственности будут привлечены двое жителей Саратовской области, заявил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Залепукин Алексей 1 апреля на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Технологии
Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty
Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.