Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссийские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром в сирийском Метрасе (провинция Алеппо), где ранее располагалась база армии США. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео высадки военнослужащих и приземления десантно-штурмовых вертолетов Ми-35.
Читать в источнике
Комментировать266
с чего всё началось

ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии

В зданиях бывшей американской базы в Метрасе будет открыт центр выдачи гумпомощи для местных жителей. Аэродром взяли под охрану российские военные полицейские. На месте бывшей военной базы США в сирийском Метрасе создадут центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.
ТК Звездавчера в 21:00

Подробнее о событии

Высадку российских войск на бывшей авиабазе США в Сирии сняли на видео

Российская газета03:29

Российские военные заняли бывшую американскую базу в Сирии

Интерфакс01:37

Появилось видео высадки российских военных на аэродром в Сирии, где находилась база США

ТАСС02:09

Российская военная полиция взяла под охрану бывшую базу США в Сирии

RT на русском02:43

Появилось видео захода российских военных на оставленную США базу в Сирии

РБК00:54

Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

РИА Новости00:26

ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии

ТК Звездавчера в 21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Армия и оружие

Следствие обнародовало «убедительные доказательства» вины России по делу MH17

Совместная следственная группа (JIT) по делу о крушении малайзийского "Боинга" МН-17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. опубликовала аудиозаписи переговоров ополченцев, которые якобы доказывают, что ими напрямую руководили российские власти.
Утро.ru вчера в 11:05
Финансы

Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Газета.Ru 03:53
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Энергетика

Польша отказалась продлевать газовый контракт с «Газпромом»

Контракт, заключённый между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG истекает 31 декабря 2022 года.
Ореанда-Новости 05:05
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Экономика

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 03:59
Армия и оружие

Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
News.ru 13 ноября в 12:30
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
RT на русском 05:13
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Газета.Ru 04:48
Авто

Kia показала новые изображения серийной Kia Optima

Компания KIA показала первые официальные снимки серийного седана KIA Optima/K5 новой генерации.
Новые автомобили 12 ноября в 05:23
Транспорт

В России появятся остановки, автоматически вызывающие автобус

В нескольких регионах России в 2020 году в пилотном режиме будут запущены остановки общественного транспорта, способные автоматически вызывать автобус.
Коммерсантъ 00:33
Происшествия

В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер

Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Известия 00:10
Общество

Налоговики хотят забирать подарки детям за долги родителей

Федеральная налоговая служба (ФНС) все тщательнее проверяет окружение должников перед бюджетом: она хочет привлекать к субсидиарной ответственности их детей – забирать подарки родителей.
Ведомости вчера в 17:52
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

В Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС из-за лесного пожара

По информации ГУ МЧС России для ликвидации пожара привлечен вертолет МИ-8, который оборудован водосливным устройством.
Севастополь.ру 02:48
Политика

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета 13 ноября в 11:19
Политика

Джонсон заявил, что следов вмешательства РФ в выборы Британии нет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 15 ноября, в радиоэфире Би-би-си заявил об отсутствии следов вмешательства России в избирательные процессы Британии.
РЕН ТВ 05:22
Происшествия

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

РБК 03:23
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Авто

Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома

В рамках краш-теста Euro NCAP три кроссовера завоевали пять звезд: Mazda CX-30, Mercedes GLB и Ford Explorer.
Дни24 13 ноября в 07:22
Технологии

Алгоритм для оценки высоты звука подскажет сходство с Фредди Меркьюри

В новой работе разработчики из Google Research под руководством Бита Гфеллера (Beat Gfeller) решили проблему другим способом: работа их алгоритма SPICE (Self-supervised Pitch Estimation) возможна благодаря сверточному энкодеру, который анализирует частоту звука по его спектрограмме.
N+1 04:37
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

WMJ.ru вчера в 09:49
Политика

Пенс пообещал отказаться от российских «Союзов» до весны 2020 года

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Вашингтон скоро откажется от доставки астронавтов на орбиту на российских космических кораблях.
Российская газета вчера в 21:22
Армия и оружие

СМИ сообщили о потерях украинских боевиков в Донбассе

Напомним, накануне сообщалось, что украинские нацисты сожгли заживо четверых боевиков 92-й бригады ВСУ в Донбассе.
ИА Новороссия 04:17
Хоккей

Волков — о дружбе с Кучеровым: «Знаю, что Никита хотел видеть меня в команде»

Другие партнеры могут его не так хорошо понимать, а мы на одном языке общаемся, оба нападающие и смотрим на игру одинаково.
Sport24.ru 04:17
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ 13 ноября в 17:17
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября

RT на русском 05:14
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное