В зданиях бывшей американской базы в Метрасе будет открыт центр выдачи гумпомощи для местных жителей. Аэродром взяли под охрану российские военные полицейские. На месте бывшей военной базы США в сирийском Метрасе создадут центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.

с чего всё началось

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром в сирийском Метрасе (провинция Алеппо), где ранее располагалась база армии США. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео высадки военнослужащих и приземления десантно-штурмовых вертолетов Ми-35.

Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии

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