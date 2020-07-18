Армия и оружие
Газета.RuРоссийские военные заблокировали американских солдат в Сирии
"Тигры" военной полиции и БТР с обеих сторон блокировали колонну из трех машин военных США - двух броневиков и одного пикапа Toyota. После этого российские бойцы спросили, на каком основании в Сирии находятся американцы, а также потребовали коллег из США не преследовать военных ВС РФ.
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Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии и попали на видео
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