Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссийские военные заблокировали американских солдат в Сирии

"Тигры" военной полиции и БТР с обеих сторон блокировали колонну из трех машин военных США - двух броневиков и одного пикапа Toyota. После этого российские бойцы спросили, на каком основании в Сирии находятся американцы, а также потребовали коллег из США не преследовать военных ВС РФ.
Читать в источнике
Комментировать166

Подробнее о событии

Российские военные заблокировали бронетехнику США в Сирии

Известия08:43

«Русские убедительно попросили»

Завтра.ру04:29

Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии

Газета.Ru07:07

Русский патруль передал доходчивое послание генералу США после «догонялок» в Сирии

Царьград06:25

Стой!: российские военные заблокировали назойливых американцев в Сирии

РЕН ТВ08:41

Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии и попали на видео

Lenta.ruвчера в 18:51

«Кто вас сюда звал?!» — Армия России заблокировала военных США в Сирии и поставила их на место

Rusvesna.suвчера в 15:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:03, Ашберн
Политика

«Ленивая смерть» в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный «диагноз»

Как утверждает профессор, явственные симптомы этого заболевания проявились у бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
Царьград 09:37
140
Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
91
Кино

Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны

Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
17
Армия и оружие

В США объяснили массовое падение американских истребителей

По мнению экспертов, причинами участившихся аварий с американскими боевыми самолетами могли стать недостатки в обучении пилотов, проблемы технического обслуживания воздушных судов, а также сбои в программном обеспечении.
ПолитРоссия вчера в 03:19
25
Общество

Вирусолог оценил исследование о раннем симптоме коронавируса

RT на русском 09:42
881
Здоровье

Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа вчера в 08:45
13
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева назвала свой брак «чудовищной» ошибкой молодости

Лазарева отметила, что смогла поправить эту ошибку спустя десять лет. Сейчас актриса счастлива в браке.
Политическая Экспертиза 09:21
7
Финансы

Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая

В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ вчера в 10:05
116
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
52
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1K
Происшествия

В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства

Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
81
Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

Корейская компания Hyundai сообщила об отзыве в РФ 18 563 вседорожников Hyundai Santa Fe.
Новые автомобили вчера в 11:17
20
Футбол

Чемпионат Италии. «Милан» примет «Болонью», «Аталанта» в гостях у «Вероны», «Юве» и «Лацио» сыграют в понедельник

В 34-м туре Серии А «Аталанта» сыграет на выезде с «Вероной», «Милан» примет «Болонью».
Sports.ru 02:18
Общество

Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия 07:27
5
Культура

Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей

Газета Культура вчера в 08:04
2
Политика

Трутнев назвал ошибкой выдвижение Шпорта в губернаторы в 2018 году

Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.
Байкал24 03:40
265
Шоу-бизнес

Сергей Полунин объяснил исчезновение тату с портретом Путина с груди

В Instagram фанаты балетмейстера сразу начали интересоваться, куда же пропала татуировка с портретом президента Российской Федерации Владимира Путина.
CT news вчера в 18:29
26
Шоу-бизнес

Распутина о шоу-бизнесе: «Скачут безголосые и бездумные обезьяны»

Распутина шокирована современными молодыми артистами Певица считает, что современные исполнители не умеют петь и их можно сравнить с обезьянами.
Pravda.Ru 16 июля в 12:22
60
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
97
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
153
Шоу-бизнес

Агутин рассказал, как удалось сохранить семью после обвинений в измене

RuNews24.ru 05:45
32
Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
14
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Общество

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
226
Происшествия

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован

Российская газета 06:34
633
Общество

В Хабаровске началась вторая за день акция в поддержку Фургала

URA.Ru 09:07
243
Авто

Новый кроссовер Toyota Harrier бьет рекорды продаж в Японии

Среднеразмерный кроссовер Toyota Harrier нового поколения, продажи которого начались в Японии 17 июня, пользуется ажиотажным спросом.
32CARS.ru 02:58
8
Космос

«Роскосмос» подтвердил данные о сверхбыстром полете «Прогресса» к МКС

РИА Новости 09:29
1
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный альбом

Lenta.ru 03:28
3
Культура

Киану Ривз напишет сценарий для экшен-комикса про бессмертного воина

News.ru 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное