Армия и оружие
ИзвестияРоссийские военные заблокировали бронетехнику США в Сирии
Российские военные заблокировали военную колонну с бронетехникой США в сирийской провинции Эль-Хасака. Видеоролик в субботу, 18 июля, опубликовалTelegram-канал «Военкоры Русской весны». Причиной для блокировки бронетехники послужили провокационные действия со стороны американских военных.
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Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии и попали на видео
Lenta.ruвчера в 18:51
«Кто вас сюда звал?!» — Армия России заблокировала военных США в Сирии и поставила их на место
Rusvesna.suвчера в 15:45
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Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Общество
Генсек ООН заявил, что коронавирус поставил человечество на колени
Пандемия коронавируса поставила человечество на колени и показала хрупкость этого мира.
Life.ru 10:09
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Piter.tv 07:45
Авто
АвтоВАЗ сменил поставщика сидений для автомобилей Lada
Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» запустит производство автомобильных сидений и комплектующих к ним, которые, как ожидается, будут поставляться на автомобили Lada.
SpeedMe 01:56
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Здоровье
Объяснено воздействие коронавируса на мозг
Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил воздействие коронавируса на мозг.
Lenta.ru 10:35
Политика
МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
RT на русском 11:16
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
На 18 июля в Алтайском крае у 7 184 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 709 детей.
Kursk.com 02:33
Происшествия
СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку
В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
Политика
В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю
В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
Культура
Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь
Российский певец Филипп Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию».
Культуромания 11:05
Футбол
Андре Шюррле завершил карьеру футболиста в 29 лет
iReactor вчера в 09:13
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Корейская компания Hyundai сообщила об отзыве в РФ 18 563 вседорожников Hyundai Santa Fe.
Новые автомобили вчера в 11:17
Происшествия
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 259 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
Уральский меридиан 03:35
Автоспорт
Марко: Мы не можем даже мечтать о подиуме
Команда работала всю ночь, мы внесли множество изменений, но повысить эффективной работы аэродинамики не удалось.
F1news.ru 11:25
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
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Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Кино
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted
Стало известно, что всемирно известная компания Sony опровергла всю распространившуюся по Сети информацию о том, что скоро будет начало съемок адаптации видеоигры Uncharted.
ToDay News Ufa 07:02
Политика
«Ленивая смерть» в шаге от Путина? Профессор озвучил сенсационный «диагноз»
Как утверждает профессор, явственные симптомы этого заболевания проявились у бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
Царьград 09:37
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.
РИА Новости 10:19
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20