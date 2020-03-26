с чего всё началось

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.

Общество Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю Следующая неделя объявлена в России нерабочей. Об этом в своём обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Общество Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек В США коронавирус унес жизни уже более 1 тыс. человек, почти 70 тысяч заражены, сообщил в четверг университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Происшествия Минобороны подтвердило крушение учебного самолета на Кубани В Кавказском районе Краснодарского края во время учебно-тренировочного полета разбился чехословацкий учебно-боевой самолет Aero L-39 Albatros Вооруженных сил РФ.

Общество Владимир Путин объявил следующую неделю в России нерабочей Владимир Путин в своём обращении отметил, что благодаря принятым мерам нам пока удаётся сдерживать распространение коронавируса, но Россия не может отгородиться от угрозы, «полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно».

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Экономика Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Происшествия Найден первый зараженный коронавирусом Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».

Общество Школы Челябинской области официально закрываются на карантин С 26 марта до особого распоряжения в регионе приостанавливается посещение школ, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования.