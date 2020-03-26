Коронавирус
ВедомостиРоссийские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса
По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Россия-1", профессор Малышев сообщил, что Россия готовится к взрывному сценарию распространения коронавируса COVID-2019 по типу ядерной реакции.Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Инфекционист сравнил ситуацию с коронавирусом в России с ядерным взрывом
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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