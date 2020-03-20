Риск заразиться коронавирусом у людей, имеющих прививки от гриппа, ниже, поскольку вакцинация в целом улучшает иммунную защиту, считают опрошенные РИА Новости врачи.

с чего всё началось

Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных российских врачей.

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