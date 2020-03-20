Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных российских врачей.
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с чего всё началось

Врачи рассказали, что может защитить от коронавируса

Риск заразиться коронавирусом у людей, имеющих прививки от гриппа, ниже, поскольку вакцинация в целом улучшает иммунную защиту, считают опрошенные РИА Новости врачи.
РИА Новостивчера в 23:01

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Врачи перечислили способы защиты от коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:42

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Врачи: вакцинация от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом

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Усиленная защита: чем пополнят Национальный календарь прививок

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Врачи назвали действенный метод защиты от COVID-19

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Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Lenta.ru04:18
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
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Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
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Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

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Ученые оценили риск бесплодия у переболевших коронавирусом

Китайские эксперты, изучавшие последствия влияния коронавируса на организм человека, опубликовали на сайте провинции Хубэй призыв всем мужчинам, подвергшимся заражению, сдать тест на бесплодие.
MedikForum.ru 07:38
Общество

Российские авиакомпании эвакуировали из Черногории 1087 туристов

Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 эвакуировали из Черногории 1087 российских туристов, сообщило посольство России в Подгорице.
Взгляд.ру 08:56
Финансы

Решение ЦБ сохранить ключевую ставку не помогло рублю

Рубль отреагировал ростом на решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.
Ведомости 07:45
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Армия и оружие

Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.
Газета.Ru 01:27
Экономика

ЦБ выступил против выплат населению из-за коронавируса

Банк России не видит необходимости в введении прямых выплат населению для поддержки на фоне эпидемии коронавируса.
BFM.ru 09:50
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv вчера в 01:52
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

В заявлении дворца сказано, что его состояние не вызывает беспокойства: князь продолжает работать из офиса в своей частной квартире и поддерживает связь с членами кабинета и правительства.
Super.ru вчера в 11:02
Армия и оружие

В Идлибе погибли двое турецких военных

Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Общество

В Якутии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса у лиц, контактировавших с первым заболевшим.
РБК 09:05
Общество

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Энергетика

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Технологии

Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10

"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
Российская газета 07:14
Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

РБК 06:13
Происшествия

В Первоуральске арестовали обвиняемого в убийстве в зале суда мужчину

РБК 08:57
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Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

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Общество

«20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма

Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.
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В Липецкой области в пожаре погибли мать и двое детей

ГТРК Липецк 09:28
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
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Sony наконец представила новую PlayStation 5

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Политика

Автор Конституции назвал механизм выдвижения Путина на пятый срок

Автор Конституции назвал механизм выдвижения нынешнего президента России Владимира Путина на пятый срок.
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Политика

Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом

В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
Взгляд.ру 09:10
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Футбол

Фабрегас и Погба поздравили Кокорина с днем рождения

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Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
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