Коронавирус
Lenta.ruРоссийские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных российских врачей.
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Риск заразиться коронавирусом у людей, имеющих прививки от гриппа, ниже, поскольку вакцинация в целом улучшает иммунную защиту, считают опрошенные РИА Новости врачи.РИА Новостивчера в 23:01
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