Коронавирус
Lenta.ruРоссийские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти». Один из инициаторов документа — врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский.
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Здоровье
Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса
25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф 04:57
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Армия и оружие
Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику
Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
Политика Сегодня 13:55
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
Происшествия
В Холмске ночью произошел пожар
В Холмске в районе улиц Ливадных и Курильской сегодня ночью горел барак.
Сахалин.Инфо 16:59
Армия и оружие
Минобороны получило два Ту-160 после модернизации
Отмечается, что на самолётах «была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий».
RT на русском 23 апреля в 10:41
Общество
Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко осудили за оправдание насилия
RuNews24.ru вчера в 16:44
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Общество
В России самоизоляцию предложили продлить до 12 мая
Предложение высказал директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.
ProGorodChelny.ru 09:13
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Общество
В Москве скончались еще 38 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 16:32
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Общество
Лукашенко отправился на субботник в Чернобыльскую зону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 апреля примет участие в субботнике в Чернобыльской зоне.
Ридус 04:36
Общество
Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ вчера в 15:21
Общество
Уткин завершил перебранку с Соловьёвым
Футбольный журналист и видеоблогер Василий Уткин на своём канале в YouTube поведал о завершении спора с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Евро-футбол.ру вчера в 12:25
Общество
Названы подмосковные города, где больше всего больных коронавирусом
Одинцово лидирует среди подмосковных городов по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.
Life.ru 18:35
Авто
В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире
Дитрибьютор марки Bajaj — компания «Ист Вест Моторс» — сообщила о снятии с продаж квадроцикла Qute, именуемого самым дешевым автомобилем в мире.
SpeedMe вчера в 04:47
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБК 17:00
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета 07:03
Игры
Авторы Dragon Age и Mass Effect показали локации The Waylanders
Проект не только вдохновлён культовыми играми Dragon Age, Mass Effect и Pillars of Eternity.
Игромания.ру 23 апреля в 15:24
Происшествия
Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован
Спасатели локализовали возгорание на заводе по производству битума и дорожно-полимерной ленты Техпрогресс под Тулой, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.
Интерфакс 18:37
Энергетика
Глава «Лукойла» исключил понижение цен на бензин в России
Президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировой цены на нефть, передают "Известия".
Газета.Ru 06:54