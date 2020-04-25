Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти». Один из инициаторов документа — врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский.
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В Сети призвали создать список погибших за время пандемии врачей

РИА Новости16:55

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Lenta.ru07:40

Врачи России обнародовали список погибших в «войне» с COVID-19 коллег: Поимённый перечень

Царьград11:08

Российские врачи опубликовали список умерших от коронавируса коллег

Известия09:47

Российские врачи опубликовали список погибших от коронавируса коллег

News.ru09:39

Российские врачи опубликовали список коллег, погибших от коронавируса

Комсомольская правда09:28

Российские врачи опубликовали «Список памяти» погибших от коронавируса коллег

URA.Ru12:30
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Здоровье

Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса

25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф 04:57
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Армия и оружие

Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
Политика Сегодня 13:55
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Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
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Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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Происшествия

В Холмске ночью произошел пожар

В Холмске в районе улиц Ливадных и Курильской сегодня ночью горел барак.
Сахалин.Инфо 16:59
Армия и оружие

Минобороны получило два Ту-160 после модернизации

Отмечается, что на самолётах «была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий».
RT на русском 23 апреля в 10:41
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Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко осудили за оправдание насилия

RuNews24.ru вчера в 16:44
Общество

Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
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Общество

В России самоизоляцию предложили продлить до 12 мая

Предложение высказал директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.
ProGorodChelny.ru 09:13
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
60
Общество

В Москве скончались еще 38 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 16:32
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
72
Общество

Лукашенко отправился на субботник в Чернобыльскую зону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 апреля примет участие в субботнике в Чернобыльской зоне.
Ридус 04:36
7
Политика

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Газета.Ru 17:48
167
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Газета.Ru 14:10
634
Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
2
Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ вчера в 15:21
74
Общество

Уткин завершил перебранку с Соловьёвым

Футбольный журналист и видеоблогер Василий Уткин на своём канале в YouTube поведал о завершении спора с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Евро-футбол.ру вчера в 12:25
1K
Общество

Названы подмосковные города, где больше всего больных коронавирусом

Одинцово лидирует среди подмосковных городов по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.
Life.ru 18:35
Транспорт

Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты

Вести.Ru 12:17
157
Авто

В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире

Дитрибьютор марки Bajaj — компания «Ист Вест Моторс» — сообщила о снятии с продаж квадроцикла Qute, именуемого самым дешевым автомобилем в мире.
SpeedMe вчера в 04:47
91
Экономика

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе—марте сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных Росстата.
РБК 17:00
10
Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета 07:03
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Игры

Авторы Dragon Age и Mass Effect показали локации The Waylanders

Проект не только вдохновлён культовыми играми Dragon Age, Mass Effect и Pillars of Eternity.
Игромания.ру 23 апреля в 15:24
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Происшествия

Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован

Спасатели локализовали возгорание на заводе по производству битума и дорожно-полимерной ленты Техпрогресс под Тулой, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.
Интерфакс 18:37
Энергетика

Глава «Лукойла» исключил понижение цен на бензин в России

Президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировой цены на нефть, передают "Известия".
Газета.Ru 06:54
1,5K
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