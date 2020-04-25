Коронавирус
Говорит МоскваРоссийские врачи опубликовали список коллег, умерших от коронавируса
«Задача списка — сохранить память о погибших медиках, а не вести правильную статистику», — уточнили авторы проекта. В реестр занесено более 20 имён.
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Политика
Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына
Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:48
Космос
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе
Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 05:45
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Экономика
Зуботехнические лаборатории попросили о господдержке
Единственными заказчиками протезов, изготавливаемых лабораториями, являются стоматологические клиники.
Vademecum вчера в 14:47
Кино
Опубликован новый тизер финального сезона «Агентов Щ.И.Т.»
Inc-news.ru 16:25
Происшествия
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат обновление EMUI 10.1
Китайская компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до EMUI 10.1.
Live24 06:23
Кино
Райан Рейнольдс сыграет главную роль в фантастике о путешествиях во времени режиссёра Шона Леви
После выходящего на экраны в декабре боевика «Главный герой» Райан Рейнольдс намерен продолжить сотрудничество с режиссёром Шоном Леви.
Кинобизнес сегодня 02:58
Гаджеты
В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости
Злоумышленники могут получить удаленный доступ к информации на iPhone и iPad с помощью двух уязвимостей в почтовом приложении, которые обнаружили эксперты американской компании ZecOps, специализирующейся на кибербезопасности.
Коммерсантъ 23 апреля в 06:23
Общество
Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Говорит Москва 11:53
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Общество
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
RT на русском 11:31
Общество
В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов
Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру 06:46
Экономика
Boeing отказалась от совместного предприятия с бразильским Embraer
Корпорация Boeing отказывается от совместного предприятия с бразильским авиапроизводителем Embraer, которое привело бы к фактическому слиянию двух компаний, говорится в заявлении американской корпорации.
РИА Новости 09:35
Здоровье
В Хабаровском крае выявлено 379 человек, больных коронавирусом
Среди 28 новых случаев заболевания вирусом COVID-19 х около 60,0% являются бессимптомными носителями.
Transsibinfo 08:20
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Музыка
Поэт Михаил Гуцериев приготовил новый хит «Фабрике»
В пятницу, 24 апреля в сети пройдет презентация видеоклипа Группы «Фабрика» на новую песню под названием «Позвони, будь посмелей».
Новая Губерния вчера в 13:09
Общество
Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
Происшествия
В Киеве банда торговала новорожденными детьми
На Украине обезврежена преступная группа, занимавшаяся продажей детей за границу. Банда торговцев украинскими детьми орудовала в Киеве.
SM News 15:33
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.
РИА Новости 09:41
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
Политика
Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени
Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов.
РИА Новости 18:32
Экономика
Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян
По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
РБК 17:00