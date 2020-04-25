Коронавирус
Lenta.ruРоссийские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти». Инициатор документа — врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский.
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Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском 11:09
Биатлон
Пидручный: Россия начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте
Международное сообщество просто не выдерживает этой наглости, а деньги у России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться.
Metaratings 06:55
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке
Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru 07:17
Происшествия
Задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев
По предварительной информации, Лев Транвнев подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его деятельностью на посту градоначальника в 2016-2017 годах.
АТВмедиа 10:15
Общество
Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 12:36
Политика
Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России
Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ 11:54
Происшествия
В Волжском коронавирусом заболел 56-летний мужчина
В Волгограде заболел 41-летний мужчина, прибывший из Москвы. В Волжском 56-летний заразившийся выявлен при обращении за медпомощью.
Волжский.ру 09:13
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова. Артист гулял с женой в Шуваловском парке.
РИА Новости 07:35
Футбол
Игрок «Монпелье» находится в коме. Ранее у него выявили коронавирус
23-летний полузащитник ранее заразился коронавирусом, после чего несколько дней находился дома.
Sport.ru 09:13
Наука
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:39
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил об успешном испытании на полигоне в Одесской области украинской ракеты «Ольха-М».
RT на русском 11:58
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Здоровье
Заразившийся COVID-19 врач из больницы под Воронежем опроверг принуждение к работе
Оперштаб Воронежской области опубликовал видео, призванное опровергнуть заявления фельдшера новоусманской скорой помощи Александра Косякина, обвинившего руководство райбольницы в недостаточных мерах защиты персонала.
Вести Воронеж 10:33
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Технологии
Компания Nvidia проведет мероприятие Get Amped на YouTube 14 мая
Мероприятие Get Amped собираются провести 14 мая в формате онлайн на платформе YouTube из-за пандемии коронавируса.
OAnews 08:14
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Здоровье
Переболевшая COVID-19 рассказала о днях в больнице
Ранее «ПД» сообщал, что в России за минувшие сутки было подтверждено 5849 новых случаев коронавирусной инфекции.
Петербургский дневник 01:14
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Футбол
Акинфеев признан самым преданным футболистом топ-10 лиг Европы
Немецкий портал Transfermarkt.de классифицировал самых преданных игроков своих клубов в десяти крупнейших европейских футбольных лигах.
Evo-rus.com 11:37