Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти». Один из инициаторов документа — врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский.
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Российские врачи опубликовали «Список памяти» погибших от коронавируса коллег

URA.Ru12:30

Врачи России обнародовали список погибших в «войне» с COVID-19 коллег: Поимённый перечень

Царьград11:08

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Lenta.ru07:40

Российские врачи опубликовали список погибших от коронавируса коллег

News.ru09:39

Российские врачи опубликовали список коллег, погибших от коронавируса

Комсомольская правда09:28

В Сети призвали создать список погибших за время пандемии врачей

РИА Новости08:55

Российские врачи опубликовали список умерших от коронавируса коллег

Известия09:47
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина

Экспресс газета 17:21
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Происшествия

В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ 13:49
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
7
Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
1,1K
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
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Общество

В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом

Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
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Кино

Сайт Deadline Hollywood назвал 25 самых прибыльных фильмов 2019 года

Традиционно в середине весны популярный сайт о киноиндустрии Deadline Hollywood представляет чарт самых прибыльных фильмов года.
Кинобизнес сегодня 09:23
Общество

В мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции

Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, которые поданы против мер самоизоляции, в частности - против требований оформлять цифровые пропуска.
ТАСС 04:11
2,9K
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС 16:42
141
Кино

Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей

RT на русском 03:48
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Общество

В Калининградской области введут новый режим самоизоляции

В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград вчера в 06:07
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Здоровье

Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса

Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии.
РИА Новости 00:41
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Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
534
Происшествия

В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:44
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Происшествия

В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны

Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
121
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,9K
Транспорт

Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты

Вестибюли 20 станций были закрыты ранее, еще 13 закроются с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
Вести.Ru 12:17
138
Общество

В России предложили продлить режим самоизоляции до 12 мая

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова пояснила, что в ближайшем будущем это сделать не получится, так как Россия уже прошла два инкубационных периода коронавируса.
ТагилСити.ру вчера в 14:58
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Происшествия

Напавшая на таксиста девушка оказалась дочерью актера Андрея Стоянова

Напавшая на московского таксиста девушка оказалась дочерью российского актера театра и кино Андрея Стоянова — бывшего мужа телеведущей и актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой.
Известия 15:58
49
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
69
Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru 17:06
112
Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
2,5K
Общество

ВОЗ призвала не торопиться с введением «иммунных паспортов»

Женева, Швейцария, 25 апреля 2020, 22:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необоснованной возможность введения «иммунных паспортов» для граждан, переболевших COVID-19, 25 апреля сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:55
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Кино

Боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом в главной роли вышел на Netflix

Live24 03:55
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Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
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Гаджеты

Вышла новая «долгоиграющая» версия популярного дистрибутива Linux

Официальный выпуск операционной системы Ubuntu 20.04 версии Focal Fossa доступен для скачивания, сообщает команда разработчиков 23 апреля в публикации на официальном сайте проекта.
ИА Красная Весна 23 апреля в 16:45
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Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
48
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии встречи на Эльбе

В подборке представлены фотоснимки из семейных архивов Бакланова, Жадова, Конева и Родимцева, рассказывающие об официальных мероприятиях и дружеских встречах в апреле и мае 1945 года.
Аргументы и Факты вчера в 21:15
6
Гаджеты

Не все смартфоны на Android получат запись звонков

На смартфонах, работающих под управлением операционной системы Android 9 Pie и выше, появится функция записи звонков, сообщает пресс-служба компании.
Live24 09:10
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Главное