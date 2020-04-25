Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти». Один из инициаторов документа — врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский.

Общество Голикова признала, что россияне устали от карантина Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. 1,6K

Политика Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России. 2,3K

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Общество Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Хоккей Данис Зарипов остается в «Ак Барсе» и готов снизить зарплату Зарипов, который выигрывал главный трофей КХЛ трижды в "Ак Барсе" и дважды в магнитогорском "Металлурге", первоначально просил сохранить годовой заработок на уровне прежних лет, сообщает издание "Бизнес Online". 11

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