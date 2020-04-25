Коронавирус
Lenta.ruРоссийские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти». Один из инициаторов документа — врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский.
Читать в источнике
Оценить298
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество
Голикова признала, что россияне устали от карантина
Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество
Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына
Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Происшествия
Красноярский подросток убил брата из-за поражения в компьютерной игре
По версии следователей, старший брат убитого ребёнка потерпел поражение в компьютерной игре и из-за этого начал громить весь дом.
REGNUM 14:40
Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Хоккей
Данис Зарипов остается в «Ак Барсе» и готов снизить зарплату
Зарипов, который выигрывал главный трофей КХЛ трижды в "Ак Барсе" и дважды в магнитогорском "Металлурге", первоначально просил сохранить годовой заработок на уровне прежних лет, сообщает издание "Бизнес Online".
Вести.Ru 05:45
Общество
Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
Общество
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:56
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Шоу-бизнес
Стефания Маликова опубликовала утреннее фото с отцом и младшим братом
Стефания родилась в феврале 2000 года, а 24 января 2018 года на свет появился ее младший брат Марк.
Летидор 08:00
Энергетика
В России исключили снижение цен на бензин
В начале апреля глава Минэнерго Александр Новак заявил, что резкое падение стоимости нефти не приведет к тому, что в России начнется падение цен на бензин.
Lenta.ru 10:14
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Экономика
В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о деятельности Глазьева
Минэкономразвития России получило письмо Центрального банка (ЦБ) с просьбой рассмотреть возможность оптимизации коммуникационной деятельности министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Известия вчера в 02:27
Здоровье
Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили
Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 23 апреля в 13:53
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
Единоборства
Боец ММА записал оскорбительную песню про Хабиба
Кузнецов провел 17 боев: 11 побед и 6 поражений. Он выступал в Fight Nights Global.
Спорт-Экспресс 23 апреля в 21:31
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Футбол
Геннадий Орлов оценил возможность перехода Кокорина в «Рому»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о будущем форварда «Сочи» Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 14:23
Общество
Уткин заявил о поражении Соловьева
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 13:16
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Футбол
Футболистов в Германии могут обязать играть в масках
Второй вариант подразумевает, что все игроки и арбитры будут надевать на матчи маски.
Вестник Кавказа 08:40
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной на вопрос о состоянии певицы призвал помолиться за нее
Борьба за жизнь Бабкиной продолжается. Он отметил, что состояние у звезды пограничное и призвал поклонников молиться за здоровье певицы.
Народные новости 09:45
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44