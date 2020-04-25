Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти». Один из инициаторов документа — врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский.
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Российские врачи опубликовали список погибших от коронавируса коллег

News.ru09:39

Врачи России обнародовали список погибших в «войне» с COVID-19 коллег: Поимённый перечень

Царьград11:08

Российские врачи опубликовали список умерших от коронавируса коллег

Известия09:47

Российские врачи опубликовали «Список памяти» погибших от коронавируса коллег

URA.Ru12:30

Российские врачи опубликовали список коллег, погибших от коронавируса

Комсомольская правда09:28

Опубликован список погибших во время пандемии COVID-19 российских врачей

РИА Новости08:55

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Lenta.ru07:40
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Общество

Голикова признала, что россияне устали от карантина

Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru вчера в 15:11
1,6K
Общество

Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
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Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

RT на русском 12:14
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
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Происшествия

Красноярский подросток убил брата из-за поражения в компьютерной игре

По версии следователей, старший брат убитого ребёнка потерпел поражение в компьютерной игре и из-за этого начал громить весь дом.
REGNUM 14:40
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Общество

Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Хоккей

Данис Зарипов остается в «Ак Барсе» и готов снизить зарплату

Зарипов, который выигрывал главный трофей КХЛ трижды в "Ак Барсе" и дважды в магнитогорском "Металлурге", первоначально просил сохранить годовой заработок на уровне прежних лет, сообщает издание "Бизнес Online".
Вести.Ru 05:45
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Общество

Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
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Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
3,7K
Общество

В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию

В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:56
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Шоу-бизнес

Стефания Маликова опубликовала утреннее фото с отцом и младшим братом

Стефания родилась в феврале 2000 года, а 24 января 2018 года на свет появился ее младший брат Марк.
Летидор 08:00
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Энергетика

В России исключили снижение цен на бензин

В начале апреля глава Минэнерго Александр Новак заявил, что резкое падение стоимости нефти не приведет к тому, что в России начнется падение цен на бензин.
Lenta.ru 10:14
1,4K
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Экономика

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о деятельности Глазьева

Минэкономразвития России получило письмо Центрального банка (ЦБ) с просьбой рассмотреть возможность оптимизации коммуникационной деятельности министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Известия вчера в 02:27
3,8K
Здоровье

Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили

Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 23 апреля в 13:53
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
5,8K
Единоборства

Боец ММА записал оскорбительную песню про Хабиба

Кузнецов провел 17 боев: 11 побед и 6 поражений. Он выступал в Fight Nights Global.
Спорт-Экспресс 23 апреля в 21:31
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Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Футбол

Геннадий Орлов оценил возможность перехода Кокорина в «Рому»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о будущем форварда «Сочи» Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 14:23
Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Общество

Уткин заявил о поражении Соловьева

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 13:16
1K
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Футбол

Футболистов в Германии могут обязать играть в масках

Второй вариант подразумевает, что все игроки и арбитры будут надевать на матчи маски.
Вестник Кавказа 08:40
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Шоу-бизнес

Друг Бабкиной на вопрос о состоянии певицы призвал помолиться за нее

Борьба за жизнь Бабкиной продолжается. Он отметил, что состояние у звезды пограничное и призвал поклонников молиться за здоровье певицы.
Народные новости 09:45
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Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил появление имен четырех медсестер, работавших в медицинских учреждениях города, в неофициальном списке медиков, которые якобы скончались в период пандемии коронавируса COVID-19.
РБК 15:44
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